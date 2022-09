AI được doanh nghiệp Việt ứng dụng thế nào

Các ứng dụng AI bắt đầu phổ biến khi xuất hiện trên ôtô, nông trại, nhà xưởng, cửa hàng hay len lỏi vào cả bữa ăn của công nhân.

VinBigData (thuộc Vingroup) gần đây giới thiệu trợ lý ảo Vivi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên các mẫu xe điện VinFast. Trợ lý ảo này được đại diện VinBigData khẳng định là sản phẩm tâm đắc do chính tay người Việt làm ra để phục vụ cho người Việt. Điểm đặc biệt của công nghệ AI trên ViVi là khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trợ lý này hiểu được 98% tiếng Việt (nhóm từ phổ thông), phân biệt và hiểu được giọng vùng miền, bóc tách được những yêu cầu, ý định của người dùng.

Sản phẩm ứng dụng AI hỗ trợ người lái xe thực hiện nhiều tác vụ rảnh tay khi đang di chuyển như điều khiển xe thông minh, điều hướng - dẫn đường, gọi điện - nhắn tin, âm nhạc - radio... Bên cạnh đó, trợ lý ảo còn có khả năng đối đáp với người lái trong nhiều ngữ cảnh khác nhau

"Tất cả công nghệ lõi trên ViVi đều được phát triển bởi những kỹ sư Việt, được xây dựng bằng hàng nghìn giờ dữ liệu và hàng triệu mẫu câu. Để ViVi có thể hoạt động không cần Internet, chúng tôi đã phải nghiên cứu và xây dựng các giải pháp nhúng trực tiếp các model AI vào hệ thống. Không có sách vở tài liệu nào hướng dẫn mà chúng tôi phải tự nghiên cứu và thử nghiệm, ông Đặng Trần Thái - Trưởng phòng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, VinBigData chia sẻ.

Ông Đặng Trần Thái - đại diện VinBigData phát biểu tại hội thảo AI, ngày 17/9. Ảnh: Hoài Phương

Đây là ví dụ được ông Thái đưa ra tại Hội thảo AI chủ đề "The Future of Now", để dẫn chứng cho khả năng phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, theo ông Thái, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (BigData) đang tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lịch sử nhân loại. Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho biết trí tuệ nhân tạo mang lại giá trị 136 tỷ USD cho nền kinh tế trong năm 2022 và tăng lên 267 tỷ USD trong năm 2027. AI sẽ dần len lỏi vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Các ứng dụng của nó sẽ loại bỏ 85 triệu việc làm, đồng thời tạo ra 95 triệu việc làm mới vào năm 2025.

"AI được tạo ra để phục vụ cho cuộc sống của con người. Ở chiều ngược lại, chính nhu cầu thực tiễn của đời sống là động lực lớn nhất để AI phát triển", ông Thái khẳng định tại hội thảo do VietnamWorks inTECH tổ chức, sáng 17/9 tại TP HCM.

Tại Việt Nam, trong khoảng vài năm gần đây, rất nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực như công nghệ, tài chính, ngân hàng, y tế,... đã đưa AI vào trong các quy trình nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí và sức lao động. Dễ thấy nhất là những chatbot thực hiện tư vấn cho khách hàng và gọi điện tự động. Trên thực tế, ứng dụng của AI rộng hơn so với nhiều người nghĩ.

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cũng đang bắt kịp với xu thế này. Đơn cử như tại Heineken. Doanh nghiệp này nhận định AI là tương lai và sẽ đóng góp rất lớn cho mảng kinh doanh nên tập trung xây dựng đội ngũ nhân viên công nghệ riêng với số lượng lên đến 100 người. Những nhân sự này chịu trách nhiệm tạo ra những ứng dụng thông minh cho mọi mắt xích trong quy trình từ nông trại, nhà xưởng đến cửa hàng, người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Gia Anh Vũ - Giám đốc Công nghệ và Kỹ thuật Heineken Việt Nam, ứng dụng AI trong FMCG có ba giá trị dễ thấy nhất. Đầu tiên, với nhà máy, đơn vị này đang ứng dụng IoT để lấy dữ liệu từ hệ thống và phân tích quá trình hoạt động của máy móc tại nhà xưởng. AI sẽ đưa ra các dự báo về tình trạng hoạt động, rủi ro có thể xuất hiện. Từ đó, nhân sự có thể chủ động can thiệp, hạn chế tình trạng máy dừng đột xuất, gây thất thoát nguyên liệu, đảm bảo năng suất lao động.

Ông Nguyễn Gia Anh Vũ - Giám đốc Công nghệ và Kỹ thuật Heineken Việt Nam. Ảnh: Hoài Phương

Với khách hàng là những đại lý, cửa hàng kinh doanh, ngoài việc đặt hàng trực tuyến, AI còn đưa ra tư vấn về mặt hàng nên bổ sung dựa trên nhu cầu của từng khu vực. Từ đó, người kinh doanh có thể tiếp cận thêm tệp khách hàng. Cuối cùng, AI nhận diện hình ảnh lắp đặt tại các quầy, kệ tại cửa hàng, siêu thị. Ứng dụng này sẽ phân tích chất lượng trưng bày sản phẩm trên kệ, nhận biết được sản phẩm nằm lộn xộn, từ đó thông báo cho nhân viên cửa hàng đến sắp xếp lại hàng hóa.

"Nhờ ứng dụng công nghệ AI vào quy trình, mỗi năm Heineken Việt Nam tiết kiệm đến gần 70 tỷ đồng. Chúng tôi cũng hợp tác với nhiều đối tác cung ứng giải pháp để tiếp tục mở rộng các ứng dụng trong tương lai", ông Nguyễn Gia Anh Vũ - Giám đốc Công nghệ và Kỹ thuật Heineken Việt Nam nói.

Nhà máy Denso Việt Nam có gần 3.000 công nhân lĩnh vực linh kiện ôtô gần đây cũng áp dụng sản phẩm akaCam do FPT Software phát triển để quản lý chất lượng bữa ăn cho nhân viên. FPT Software đã dựa trên chính nhu cầu thực tế của Denso Việt Nam để đưa ra giải pháp không tiếp xúc, loại bỏ các vật trung gian như thẻ, phiếu... dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Phân tích dữ liệu (Data Analytics), giúp thay đổi cách cung cấp bữa ăn trong nhà máy của hãng sản xuất linh kiện ô tô này.

Với giải pháp akaCAM, Denso Việt Nam có thể nhận diện định danh công nhân bằng khuôn mặt, ghi lại bữa ăn và các món ăn được lựa chọn, cũng như ghi nhận phản hồi độ hài lòng của công nhân sau khi dùng bữa. Toàn bộ các dữ liệu này được cập nhật đến bộ phận nhân sự để sử dụng trong quản lý và phân tích tạo ra thực đơn phù hợp hơn với công nhân.

Ông Vũ Tự Cường - Trưởng phòng Công nghệ, Trung tâm AI Quy Nhơn, FPT Software. Ảnh: Hoài Phương

Bên cạnh akaCam, FPT Software còn có nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác như akaOCR - bóc tách thông tin từ những bản scan, akaFocus - quản lý năng suất lao động từ xa, cus360 - giải pháp tập hợp, quản lý và phân tích dữ liệu kinh doanh, khách hàng.

Theo ông Vũ Tự Cường - Trưởng phòng Công nghệ, Trung tâm AI Quy Nhơn (FPT Software), ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam hiện nay vẫn ở giai đoạn đầu. Một sản phẩm AI hiện tại được thiết kế để thực hiện một tác vụ được lập trình sẵn. Tuy nhiên, ông Cường cho rằng AI sẽ trở nên phổ biến và bùng nổ hơn trong tương lai. "Trí tuệ nhân tạo sẽ liên tục phát triển đến mức có thể đa nhiệm. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể chứng kiến những sản phẩm AI có năng lực vượt xa con người, gọi là những "Super AI". Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp, nhân sự phải liên tục thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại trong thời đại 4.0", ông Cường nhận định.

Các chuyên gia tham dự Hội thảo sáng 17/9 đều có chung đánh giá AI sẽ càng bùng nổ trong 10-20 năm nữa, kéo theo đó là nhu cầu nhân lực ngày càng tăng. Đại diện VietnamWorks inTECH, bà Đỗ Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Navigos Search, thương hiệu tuyển dụng nhân sự cấp cao, trực thuộc tập đoàn Navigos Group chia sẻ, các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực đều đang tích cực "săn" nhân tài. "Mức lương trong ngành AI khoảng 4.000 - 5.000 USD. Tuy chưa bằng các quốc gia Âu - Mỹ nhưng đây là mức đãi ngộ hấp dẫn tại Việt Nam", bà Liên nói.

Bà Đỗ Thị Ngọc Liên - Đại diện Navigos Search chia sẻ về tình hình nhân lực ngành AI tại Việt Nam. Ảnh: Hoài Phương

Lãnh đạo của Navigos cho rằng một số hướng đi mà nhận lực Việt có thể theo đuổi trong ngành là trở thành kỹ sư học máy, nhà khoa học dữ liệu, nhà nghiên cứu AI, kỹ sư dữ liệu/dữ liệu lớn,... "Hiện tại không có nhiều đại học cung cấp chương trình đào tạo hoàn chỉnh cho trí tuệ nhân tạo. Vì thế, nếu muốn theo đuổi ngành, nhân sự cần chủ động học thêm các khóa bên ngoài và trau dồi kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ", bà Liên chia sẻ thêm.

Bên cạnh hội thảo về AI, "The Future of Now" còn có các hoạt động trưng bày các sản phẩm ứng dụng AI của nhiều đơn vị trong cả nước cùng những phiên thảo luận chuyên sâu về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Sự kiện do VietnamWorks inTECH - thương hiệu việc làm và tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin trên trang VietnamWorks, trực thuộc Navigos Group, tổ chức thu hút hàng nghìn bạn trẻ đam mê công nghệ tham gia và sẽ tiếp tục diễn ra ở Hà Nội ngày 24/9 tới.

Hoài Phương