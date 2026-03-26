'Ai đưa em về' gây sốt

Ca khúc "Ai đưa em về" do ca sĩ TIA (Trần Hải Châu) thể hiện gây sốt với khán giả quốc tế, hút hơn 700 triệu lượt tiếp cận trên nền tảng TikTok.

Gần đây, loạt video trên nền nhạc Ai đưa em về lan tỏa mạnh mẽ. Theo thống kê trên Spotify, hai version (bản gốc và remix) lần lượt giữ top 1 và 2 các bảng xếp hạng viral 50 của Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, nằm trong bảng xếp hạng viral 50 của Hong Kong, Hàn Quốc. Ngoài ra, ca khúc hiện đạt hơn 92 triệu lượt nghe trên các nền tảng Apple Music, Spotify.

Nhiều TikToker, ca sĩ các nước sử dụng giai điệu của nhạc phẩm trong đó có nhóm ILLIT của Hàn Quốc. Video của nhóm nhạc nữ Kpop thu về hàng triệu lượt xem sau bốn ngày đăng tải, góp phần đưa bài hát tiếp cận cộng đồng quốc tế. Bài hát giúp lượng người nghe của ca sĩ TIA trên Spotify cán mốc một triệu lượt. Không chỉ phổ biến tại châu Á, xu hướng này còn lan sang Mỹ và châu Âu.

Ca khúc có giai điệu dễ nhớ, tiết tấu bắt tai cùng ca từ đơn giản: "Take me back back home, đường về cũng chẳng có xa...". Hàng triệu video sử dụng đoạn nhạc này bên cạnh những khoảnh khắc đời thường. Kèm theo video là các hashtag "low cortisol" - thể hiện trạng thái bình yên hoặc "high cortisol" - thể hiện sự mệt mỏi. Các cách gọi này xuất phát từ thuật ngữ cortisol, còn gọi là hormone căng thẳng, được giải phóng bởi tuyến thượng thận. Nó tăng đột biến để đối phó với nhiều loại căng thẳng khác nhau.

Trên các nền tảng, khán giả nhận xét bài hát này thích hợp làm nền cho các video ngắn thư giãn, đi dạo, ăn uống với xu hướng sống tích cực, nhẹ nhàng hiện nay.

TIA bất ngờ khi Ai đưa em về được đón nhận. "Tôi vui vì nhạc phẩm được các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới nhảy theo và tạo xu hướng. Điều này thực sự rất mới và là vinh hạnh đối với tôi", ca sĩ nói.

Theo cô, cụm từ "low cortisol" được sử dụng nhiều, cho thấy giới trẻ đang muốn hướng tới lối sống thư giãn, nhẹ nhàng thay vì chạy theo áp lực của xã hội. "Tôi nghĩ đây là lý do chính khiến cho ca khúc trở nên lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ca sĩ nói.

TIA cũng thực hiện bản tiếng Anh của ca khúc nhưng chưa phát hành bản audio. Để tận dụng làn sóng quốc tế, trên YouTube, ca sĩ bổ sung cụm từ "low cortisol" vào tiêu đề ca khúc nhằm giúp khán giả nước ngoài dễ tìm kiếm. Ai đưa em về phát hành vào năm 2019, hiện đạt hơn 52 triệu lượt xem trên YouTube.

Sáu năm trước, nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng liên hệ và gửi ca khúc này cho TIA với thể loại R&B. Ca sĩ và producer MastaL cùng lên ý tưởng với một bản phối mang màu dreamy tươi mới hơn. Cô viết rap cho bài hát, nhờ ca sĩ Lê Thiện Hiếu cùng góp giọng.

TIA, 33 tuổi, từng chiến thắng tại The Winner is 2013 và là ca sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với hãng đĩa Universal. Cô từng ra đĩa đơn Out of Control năm 2014. Hiện ca sĩ hoạt động tự do.

