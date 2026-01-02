AI đe dọa 200.000 việc làm ngành ngân hàng châu Âu

Đến năm 2030, các ngân hàng châu Âu có thể cắt giảm hơn 200.000 vị trí do tăng cường ứng dụng AI và đóng cửa nhiều chi nhánh vật lý.

Theo phân tích mới của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (Mỹ), con số này tương đương khoảng 10% lực lượng lao động tại 35 ngân hàng lớn. Việc cắt giảm nhân sự dự kiến ảnh hưởng nặng nhất đến các bộ phận hành chính văn phòng, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định - nơi được cho là việc dùng thuật toán sẽ giúp xử lý bảng tính nhanh và hiệu quả hơn con người. Theo Morgan Stanley, các ngân hàng đang kỳ vọng mức cải thiện hiệu suất lên đến 30%.

Một số doanh nghiệp đang bắt đầu tinh gọn bộ máy. Tháng 11 năm ngoái, ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) thông báo sẽ cắt giảm 1/5 nhân sự vào năm 2028. Trước đó 8 tháng, Slawomir Krupa, CEO Société Générale (Pháp), cảnh báo "không có gì là bất khả xâm phạm" trong chiến dịch cắt giảm chi phí vốn đang ở mức cao của ngân hàng này.

Minh họa nhân viên mất việc do AI. Ảnh: Google Gemini

Làn sóng sa thải không chỉ giới hạn ở châu Âu. Tháng 10 năm ngoái, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cảnh báo nhân viên tại Mỹ về việc cắt giảm nhân sự và đóng băng tuyển dụng đến cuối năm 2025 trong nỗ lực ứng dụng AI vào mọi khâu, từ tiếp nhận khách hàng đến làm báo cáo.

Tuy nhiên, trong khi nhiều ngân hàng chịu áp lực phải tiết kiệm chi phí nhờ AI, một số lãnh đạo cảnh báo không nên vội vàng tích hợp công nghệ này. Conor Hillery, đồng CEO phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi của ngân hàng JPMorgan Chase, cho biết: "Trong làn sóng vội vã và hào hứng với AI của ngành ngân hàng, chúng ta cần hết sức thận trọng để con người không đánh mất sự hiểu biết về những thứ căn bản và nền tảng".

Hillery chia sẻ, JPMorgan Chase đang cố gắng cân bằng giữa việc dùng AI để đẩy nhanh các nhiệm vụ cơ bản và đảm bảo nhân viên trẻ vẫn được đào tạo đầy đủ về những kỹ năng cốt lõi như xây dựng mô hình dòng tiền hay tính toán tỷ lệ P/E (giá trên thu nhập). "Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ tự tạo ra một vấn đề lớn cho tương lai", Hillery nói.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, Financial Times)