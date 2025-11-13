AI đang thay đổi ngành công nghiệp thực phẩm

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ đắc lực giúp các công ty tối ưu hóa sản xuất, giảm lượng sản phẩm lỗi, đảm bảo an toàn thực phẩm và đón đầu xu hướng.

AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Ảnh: Italian Food News

Các công ty thực phẩm đang sử dụng AI để cải thiện hiệu quả trồng trọt, sản xuất và chuỗi cung ứng thông qua tối ưu hóa năng suất hoa màu, tự động kiểm soát chất lượng và dự đoán nhu cầu. Họ cũng ứng dụng AI nhằm tăng cường trải nghiệm khách hàng thông qua cá nhân hóa dưỡng chất và tiếp thị, xác định cách kết hợp mùi vị và nguyên liệu mới để cải tiến sản phẩm.

Phát hiện nguyên liệu và sáng tạo công thức

Một trong những ứng dụng mang lại thay đổi sâu sắc nhất của AI là phát hiện nguyên liệu, quá trình thường kéo dài hàng thập kỷ và tiêu tốn hàng triệu USD. Ví dụ, công ty công nghệ sinh học Nuritas ở Dublin, Ireland, sử dụng AI để xác định loại peptide mới như PeptiStrong chiết xuất từ đậu răng ngựa, công việc đòi hỏi phân tích 18 tỷ trình tự tiềm năng.

AI cũng được triển khai cho nhiều ứng dụng khác từ lập bản đồ nguyên liệu có lợi cho sức khỏe tới tạo ra trải nghiệm về giác quan. Chẳng hạn, công ty Brightseed ở Nam San Francisco, California, Mỹ, liên hệ các chất hoạt tính sinh học với những lợi ích sức khỏe cụ thể thông qua quét dữ liệu phân tử ở quy mô lớn thay vì kiểm tra thông qua phương pháp thử và lỗi.

Tương tự, công ty Shiru ở California rà soát cơ sở dữ liệu protein khổng lồ để thiết kế nguyên liệu có đặc tính mong muốn như chất béo thực vật có khả năng chứa dầu như mỡ động vật.

Thay vì thử nghiệm vô số cách kết hợp trong phòng thí nghiệm, AI cho phép các công ty thiết kế phân tử phù hợp với chức năng, sức khỏe hoặc hương vị ở tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Tăng cường độ chính xác trong quy trình sản xuất

Bên trong các cơ sở xử lý thực phẩm, AI trở thành nhà điều khiển chất lượng vô hình, quét sản phẩm với tốc độ và độ chính xác ưu việt. Hệ thống tầm nhìn máy tính có thể đạt độ chính xác 97% trong phát hiện sản phẩm lỗi, biến đổi quy trình kiểm soát chất lượng vốn phụ thuộc vào giám sát viên.

Ngoài phát hiện lỗi, hệ thống AI hiện đại phân tích chênh lệch về màu sắc, kết cấu, kích thước và hình dạng để phân loại sản phẩm theo từng loại, phát hiện nhiễm khuẩn và đánh giá mức độ tươi ngon. Mô hình học sâu cao cấp có thể đạt tỷ lệ nhầm lẫn thấp tới 0,03%, đảm bảo phát hiện đúng sản phẩm lỗi đồng thời giảm tối đa rác thải do loại bỏ nhầm.

Hiện nay, những dây chuyền xử lý tích hợp đồng thời nhiều công nghệ AI. Hệ thống tầm nhìn máy tính kiểm tra niêm phong trên bao bì, hệ thống robot điều chỉnh quy trình cắt dựa trên đặc điểm sản phẩm, thuật toán dự đoán bảo dưỡng theo dõi tình trạng thiết bị để ngăn chặn hư hỏng bất ngờ. Ví dụ, tại lò mổ của công ty Cargill ở Texas, camera AI quét mỗi xác gia súc và thông báo cho công nhân nếu họ để sót quá nhiều thịt trên xương. Theo Brian Sikes, giám đốc điều hành Cargill, chỉ 1% cải thiện về hiệu suất nhờ AI cũng có thể tạo thêm hàng triệu kg thịt một năm.

AI cũng góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách xác định yếu tố môi trường có thể gây nguy hiểm, mầm bệnh ở thức ăn và hóa chất gây ô nhiễm từ sớm trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, giảm đáng kể nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng so với các phương pháp kiểm tra truyền thống.

Chuỗi cung ứng thông minh và quản lý rác thải thực phẩm

Quản lý chuỗi cung ứng bằng AI trở thành giải pháp hứa hẹn đối với vấn đề rác thải thực phẩm, tiêu tốn 1.000 tỷ USD/năm. Hiện nay, hệ thống theo dõi thời gian thực giám sát sản phẩm từ cơ sở xử lý tới quầy bán lẻ, sử dụng phân tích dự đoán để tối ưu hóa lộ trình phân phối và giảm hư hỏng.

Hệ thống AI cũng phân tích dữ liệu lịch sử bán hàng, mô hình thời tiết và xu hướng thị trường để dự đoán biến động nhu cầu, giúp các công ty điều chỉnh lịch trình sản xuất và lượng hàng lưu kho kịp thời, ngăn chặn cả tình trạng thiếu hoặc tồn hàng làm tăng rác thải thực phẩm trong chuỗi cung ứng.

Thay đổi phương thức tiếp thị và tiếp cận khách hàng

Những chương trình nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng như Puratos' Taste Tomorrow sử dụng công nghệ AI để theo dõi hành vi, thái độ và lựa chọn của khách hàng trên toàn cầu thông qua theo dõi liên tục, kết hợp phỏng vấn với phân tích hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội. Công cụ AI Kerry's Trendspotter do công ty Kerry Group cộng tác phát triển với AI, phân tích xu hướng xã hội để dự đoán xu hướng dinh dưỡng. Thông qua đó, các công ty có thể đoán trước xu hướng thực phẩm mới nổi trước khi chúng xuất hiện trên thị trường, đưa ra quyết định phát triển sản phẩm và phương án tiếp thị phù hợp.

An Khang (Theo Phys.org, FoodBev)