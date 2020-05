AI đang thay đổi ngành công nghiệp Hollywood

Theo dõi vận hành

Một trong những công việc AI thường xuyên đảm trách tại studio Industrial Light & Magic là giám sát quy trình thực hiện các hiệu ứng hình ảnh và hoạt hoạ. "Chúng tôi sử dụng AI để lên lịch cho việc kết xuất đồ hoạ cho phim vào mỗi tối", Rob Bredow, Phó chủ tịch cao cấp kiêm Giám đốc điều hành sáng tạo studio, cho biết. Industrial Light & Magic mới đây tham gia vào quá trình sản xuất phim Star Wars: The Rise of Skywalker.

Hiệu ứng trong phim Star Wars: The Rise of Skywalker

Harry B. Miller, chuyên gia chỉnh sửa video, nói AI được sử dụng trong một số tác vụ nhất định trong các phần mềm cắt ghép. Ông cho biết phần mềm Media Composer của hãng Avid có tính năng cho phép so sánh các đoạn hội thoại trong phim dương bản với kịch bản, nhờ đó người biên tập có thể nhanh chóng tìm ra phân cảnh cùng góc quay để chỉnh sửa. Trong khi đó, Adobe Premier Pro lại có thể sử dụng AI để căn chỉnh video theo tỷ lệ khung hình khác nhau.

Tuy vậy, những phần mềm này cũng có giới hạn. "Máy tính không hiểu được những câu đùa và không thể nhận ra sự hài hước từ chúng. Đại học Stanford đang nghiên cứu một phần mềm cho phép quay các đoạn phim dương bản (dailies) với hình ảnh động, đồng thời ghép chúng vào với nhau theo kịch bản. Nhưng phần mềm này không thể nhận diện được đâu là cảnh gay cấn nhất. Để xác định cảnh nào mới phù hợp vẫn cần đến sự tác động của con người", Miller cho biết.

Studio Digital Domain sử dụng AI trong hệ thống dựng khuôn mặt Masquerade để tạo hình cho nhân vật Thanos trong phim Avengers: Infinity War. "Chúng tôi nhận thấy những tiến bộ to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu AI gần đây. Việc kết xuất đồ hoạ theo thời gian thực với sự hỗ trợ của AI cùng hệ thống dựng khuôn mặt theo thời gian thực đang thay đổi kế hoạch về thời gian tạo nên các nhân vật cho phim. Chúng ta sẽ sớm tạo ra được những cảnh quay hệt như Thanos tồn tại thật trước ống kính", Darren Hendler, Giám đốc khối tạo nhân vật kỹ thuật số của studio này cho biết. Hendler nói thêm rằng các công nghệ học hỏi sâu còn có tiềm năng giúp nhiều nhà làm phim có thể nhanh chóng biến người đóng thế thành diễn viên theo cách thật nhất có thể, hoặc thay đổi lời thoại của diễn viên.

Tạo hình nhân vật kỹ thuật số

Christopher Nichols, Giám đốc của phòng thí nghiệm Chaos Group và là thành viên chủ chốt của nhóm chuyên nghiên cứu và phát triển nhân vật kỹ thuật số, cho biết AI đang tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong việc tạo nên các nhân vật phim. Ông cho biết: "Bài toán lớn được đặt ra cho các nghệ sĩ và công cụ trong việc tìm ra những sắc thái tinh tế khiến nhân vật kỹ thuật số trở nên thực tế có thể được giải quyết dễ dàng hơn nhờ công nghệ học hỏi sâu".

Đặc biệt, những cải tiến về công nghệ học hỏi sâu gần đây đã tạo nên sự ra đời của Deepfake. "Rất nhiều người muốn ngưng công nghệ này lại và khiến nó trở nên phi pháp. Nhưng thực chất những công cụ này có tiềm năng rất lớn cần được khám phá thêm", Nichols nói. Theo ông, nhiều người từng e sợ Photoshop bị lợi dụng để tạo nên những bức hình không thực tế nhưng rồi cũng dần làm quen với nó, với công nghệ Deepfake cũng nên như vậy. Con người hiện tại cần nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này và cần đến những công cụ hữu dụng hơn trong việc phát hiện đâu là hình ảnh giả, đâu là thật.

Deepfake ghép ảnh Tom Cruise vào nhân vật Iron Man Deepfake ghép khuôn mặt Tom Cruise vào nhân vật Iron Man. Video: Collider.

Phân tích

Movio, công ty chuyên nghiên cứu dữ liệu marketing trong ngành công nghiệp điện ảnh, sử dụng AI để phân tích phản ứng của khán giả cũng như xu hướng mua vé trước khi các bộ phim lớn được tung ra như Hobbs & Shaw hay Once Upon a Time in Hollywood. Với khách hàng là studio lớn trong ngành, Will Palmer, đồng sáng lập kiêm CEO của hãng, cho biết AI giúp Movio dự đoán được đâu sẽ là phim ăn khách, đưa ra các thông tin hữu dụng cho chiến dịch phân phối, marketing đồng thời giúp họ đưa ra các quyết định sáng tạo. Theo ông, điều quan trọng nhất là AI liên tục học hỏi về hành vi của người xem phim và không làm phức tạp hoá vấn đề.

Thực hiện nguyên một bộ phim

"Từ giờ đến nhiều thập kỷ sau này, thuật toán AI sẽ giúp con người làm phim chỉ nhờ những dòng chữ trên kịch bản. Cả lệnh lẫn tính năng thực chất chỉ là dãy số nhị phân trên máy tính. Nếu chúng ta cung cấp cho chúng một hệ thống thần kinh đủ lớn đồng thời huấn luyện chúng cách ghép nối các bộ phim với kịch bản với nhau, máy tính sẽ học được cách tự tạo nên nguyên một bộ phim hoàn toàn mới từ một kịch bản hoàn toàn mới", Paul Debevec, một nhà khoa học cấp cao của Google cho biết.

Ông dự đoán, con người thậm chí có thể yêu cầu máy tính làm một bộ phim hoàn toàn mới hoặc làm mới các bộ phim cũ theo phong cách của một đạo diễn nổi tiếng nào đó, ví dụ Kubrick, Tarantino hay Scorsese, chỉ bằng cách tìm ra mối tương quan giữa phim và kịch bản của từng người.

Yến Oanh (theo Hollywood Reporter)