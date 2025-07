AI đang tạo ra thế hệ 'kỹ sư 100x'

Edwin Chen, nhà sáng lập kiêm CEO Surge AI, cho rằng AI sẽ sản sinh thế hệ kỹ sư làm gấp 100 lần khối lượng công việc một người bình thường.

"Kỹ sư 10x giờ không còn ngầu nữa. Bạn biết điều gì ngầu hơn không, đó là kỹ sư 100x", Chen nói trong podcast 20VC with Harry Stebbings trên YouTube ngày 22/7.

Nhà sáng lập kiêm CEO Surge AI Edwin Chen. Ảnh: Inc

Thung lũng Silicon vẫn thường nhắc đến "kỹ sư 10x", những người có khả năng đảm nhiệm khối lượng công việc gấp 10 lần so với đồng nghiệp, từ phát triển dự án đến viết mã với tốc độ nhanh. Thuật ngữ này ra đời năm 1968, nói về hiệu suất lập trình của một người, sau đó phổ biến rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Trong cuốn Zero to One (Từ Không Đến Một), tỷ phú Peter Thiel đặt quy tắc "cải tiến 10x", rằng các công ty khởi nghiệp cần cải thiện giải pháp thay thế với mục tiêu hiệu suất tăng 10 lần.

Chen cho rằng thời đại AI đang đẩy hiệu suất lên cao hơn. "Tôi đã thấy các công ty khởi nghiệp một thành viên đạt doanh thu 10 triệu USD", ông nói. "Nếu AI tăng cường hiệu quả, tôi chắc chắn có thể thấy con số này tăng 100 lần, để công ty một thành viên có thể trị giá một tỷ USD".

Surge AI hoạt động ở lĩnh vực dán nhãn dữ liệu, cạnh tranh trực tiếp với Scale AI, và là công ty đang lên tại Thung lũng Silicon. Chen cho biết đã "tự thân vận động" để đạt doanh thu một tỷ USD đầu tiên bằng cách tự bỏ vốn mà không cần huy động từ nguồn đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, ông đang lên kế hoạch huy động một tỷ USD thời gian tới.

Theo Chen, dựa trên những gì đã làm với Surge AI, "kỹ sư 100x" hoàn toàn khả thi, thậm chí giúp các công ty khởi nghiệp tinh gọn. Lấy ví dụ với công ty của ông, AI đang giúp vận hành "hiệu quả hơn rất nhiều" so với đối thủ cùng lĩnh vực dán nhãn dữ liệu, như Scale AI.

Cũng theo CEO Surge AI, sự ra đời của công cụ tác nhân AI (AI Agent) sẽ giúp kỹ sư phần mềm tăng tốc công việc. Trước đó, giới chuyên gia cũng đánh giá tác nhân AI đang trở thành xu hướng chủ đạo của năm 2025 với khả năng hỗ trợ, thay thế con người trong nhiều công việc. Đây là hệ thống hoặc phần mềm thay mặt con người tự động thực hiện một loạt tác vụ, bằng cách tự thiết kế thứ tự vận hành tác vụ của mình và tận dụng những công cụ sẵn có.

Trong làn sóng bùng nổ AI, chủ đề trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ kỹ sư tăng năng suất công việc được đề cập nhiều thời gian qua. Hồi tháng 5, GCCX Global -công ty về xây dựng nền tảng và mở rộng quy mô đội ngũ toàn cầu của Ấn Độ, cũng đề cập đến "kỹ sư 100x" thay cho "kỹ sư 10x" và đưa ra khái niệm về mô hình GCC Agentic: được xây dựng từ đầu để hoạt động cùng với tác nhân AI.

"Một 'kỹ sư 100x' có thể giám sát 20 tác nhân AI chuyên biệt, với mỗi tác nhân được tối ưu hóa cho một phần của chu trình phát triển, hoạt động 24/7, không bao giờ bị quá tải", GCCX Global viết trên blog. "Đây không phải viễn cảnh năm 2030, nó đang bắt đầu diễn ra".

Một số ý kiến trước đó cũng đánh giá AI sẽ giúp tăng năng suất công việc. "AI sẽ không thay thế lập trình viên, nhưng sẽ trở thành một công cụ thiết yếu trong kho vũ khí của họ, giúp làm nhiều việc hơn", Satya Nadella, CEO Microsoft, phát biểu tại một sự kiện hồi tháng 5.

Nói với New York Times đầu năm nay, Thomas Dohmke, CEO GitHub, cho rằng không lâu nữa, AI có thể viết đến 90% code thay lập trình viên. Khi đó, vai trò của nhà phát triển con người là "chỉ huy dàn nhạc được hỗ trợ bởi AI".

Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu cho thấy AI hiện chưa hỗ trợ lập trình viên nhiều như mong đợi, thậm chí "kéo lùi" thời gian hoàn thành công việc. Giữa tháng này, tổ chức nghiên cứu công nghệ phi lợi nhuận Model Evaluation and Threat Research (METR) tiến hành khảo sát với 16 nhà phát triển phần mềm trên 5 năm kinh nghiệm. Một nửa được giao nhiệm vụ cụ thể, cho phép dùng hầu hết trình AI tạo code phổ biến như Cursor Pro hay Claude 3.5/3.7 Sonnet, nửa còn lại tự thao tác theo cách truyền thống. Kết quả, nhóm dùng AI bị "kéo lùi" 19% thời gian hoàn thành công việc so với khi không sử dụng công nghệ.

"Dù mẫu nghiên cứu còn nhỏ và chưa thể khái quát hóa, việc ứng dụng AI chưa hẳn tốt khi nói đến năng suất với lập trình viên", Joel Becker và Nate Rush, hai tác giả của nghiên cứu, cho biết. "Tất nhiên, trong tương lai, AI sẽ giúp các nhà phát triển cải thiện quy trình làm việc".

Trước đó, Daron Acemoglu, nhà kinh tế học của MIT, đánh giá thị trường đã thổi phồng mức tăng năng suất nhờ AI. Nói với Fortune, ông cho rằng chỉ 4,6% nhiệm vụ trong nền kinh tế Mỹ trở nên hiệu quả hơn nhờ AI.

"Nếu vội vã tự động hóa mọi thứ, cả quy trình không nên tự động hóa, doanh nghiệp sẽ lãng phí thời gian và năng lượng, đồng thời sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích năng suất nào như kỳ vọng", Acemoglu cho biết. "Sự thật phũ phàng là việc đạt năng suất cao hơn từ bất kỳ công nghệ nào cũng đòi hỏi sự điều chỉnh về mặt tổ chức, cũng như cải thiện kỹ năng của người lao động thông qua đào tạo và học hỏi tại nơi làm việc".

Bảo Lâm tổng hợp