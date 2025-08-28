AI đang chiếm dần công việc cấp thấp

Nghiên cứu mới của Đại học Stanford cho thấy AI thực sự có tác động đến công việc cấp thấp, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình và dịch vụ khách hàng.

Minh họa về khả năng AI "cướp" công việc của con người. Ảnh:ChatGPT/OpenAI

Theo nghiên cứu được Đại học Stanford công bố ngày 26/8, tính từ cuối 2022 đến nay, số lượng tin tuyển dụng cho các vị trí cấp thấp giảm 13% do tác động bởi AI. Các nhà nghiên cứu nhận định đây là sự thay đổi nhanh và rộng, có thể so sánh với làn sóng làm việc từ xa trong đại dịch.

Khảo sát chỉ ra những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nhất hiện tại, là công việc mang tính lặp lại hoặc dễ tự động hóa như thư ký, trợ lý hành chính. Còn vị trí có tiềm năng bị AI tác động trong tương lai là lập trình viên cấp thấp và chăm sóc khách hàng. Đây là những công việc được xem là cánh cửa cho người trẻ tích lũy kinh nghiệm, nhưng nay dần thu hẹp. Điều này làm dấy lên lo ngại khi các lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu nhưng thiếu hụt đội ngũ kế cận có kinh nghiệm từ vị trí cấp thấp đi lên.

Mặc dù vậy, báo cáo cũng khẳng định không phải tất cả công ty đều thành công khi thay thế nhân viên bằng chatbot hoặc công cụ AI khác. Một số doanh nghiệp vội vàng áp dụng công nghệ nhưng sau đó đối mặt nhiều vấn đề, như thiếu sự linh hoạt và khả năng xử lý tình huống phức tạp. Điều này cho thấy vai trò của con người, đặc biệt trong việc ra quyết định và tương tác xã hội, rất quan trọng, nhắc nhở doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị và đánh giá đúng mức tác động của công nghệ.

Dù AI chưa tác động lớn đến thị trường lao động chung, nghiên cứu của Đại học Stanford đưa ra cảnh báo rõ ràng về ảnh hưởng của AI với thị trường lao động không còn là lý thuyết, mà đang trở thành hiện thực. AI trực tiếp thay đổi cách làm việc của con người và đang "ăn" dần các công việc vốn là cơ hội cho những người trẻ hay sinh viên mới ra trường.

Huy Đức (theo TechRardar, Tom's Hardware)