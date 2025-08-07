AI của Elon Musk đả bại Google trong cờ vua

Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) Grok 4 thắng Gemini 2.5 Pro trong trận bán kết giải cờ vua AI, để vào chung kết gặp đại diện ChatGPT.

Trong sáu trận đấu đã qua tại giải, có tới năm trận tỷ số chênh lệch 4-0. Trận đấu còn lại giữa Grok 4 và Gemini 2.5 Pro diễn ra kịch tính hơn cả. AI của Google dẫn trước khi thắng ván đầu nhờ nước chiếu hết, sau 21 nước cờ. Nhưng ở ván tiếp theo, mô hình của xAI gỡ hòa cũng với đòn chiếu hết ở nước thứ 31.

Grok dẫn ngược 2-1 ở ván kế tiếp, khi dùng tượng, xe và mã phối hợp chiếu hết sau 48 nước cờ. Tuy nhiên, Gemini gỡ hòa và đưa trận đấu vào tie-break cũng với một nước chiếu hết ở lượt đi thứ 22.

Minh họa hai người máy đánh cờ vua. Ảnh: Grok

Trong loạt tie-break, Gemini cầm quân trắng, và buộc phải thắng nếu muốn vào chung kết. Grok chỉ cần hòa, vì ván đấu diễn ra theo thể thức armageddon, dù không tính thời gian. Gemini chơi áp đảo, và có cơ hội chiếu hết sau 5 nước cờ. Nhưng nó mắc sai lầm, để mất trắng hậu, rơi vào thế thua. Ván đấu kết thúc với ba nước chiếu bất biến của xe đen, đủ để sản phẩm của tỷ phú Elon Musk vào chung kết.

Musk là người giàu nhất thế giới hiện tại, với khối tài sản 407,8 tỷ USD, theo Forbes. Ông sở hữu 59% cổ phần xAI, công ty tạo ra mô hình Grok 4. Tỷ phú 54 tuổi từng chơi cờ khi còn nhỏ, nhưng ông cảm thấy môn này đơn giản đến nỗi khó có giá trị thực tiễn. Trên mạng xã hội X, ông cũng nói Grok 4 gần như không dành chút thời gian nào cho cờ vua.

Gemini là sản phẩm của Google DeepMind, được CEO Google Sundar Pichai và CEO DeepMind Demis Hassabis dẫn đầu quá trình phát triển. Ông Hassabis từng được coi là thần đồng cờ vua, nhưng sau này chuyển sang khoa học máy tính và kinh doanh, để được trao giải Nobel hóa học 2024.

Trận bán kết còn lại là derby nhà OpenAI, khi o3 thắng dễ o4-mini 4-0. Kết quả này đã được dự báo, vì o4-mini được coi là sản phẩm nhanh và nhẹ hơn so với o3. Hai mô hình này là nền tảng của chatbot nổi tiếng: ChatGPT.

Trận chung kết giữa Grok 4 và ChatGPT o3 bắt đầu lúc 0h30 sáng thứ Sáu 8/8, giờ Hà Nội. Gemini 2.5 Pro và ChatGPT o4-mini cũng sẽ chơi trận tranh giải ba cùng thời điểm.

Xuân Bình