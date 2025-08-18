AI chẩn đoán ung thư phổi, vú chính xác gần 100%

Hàn QuốcNền tảng Lunit Insight phát hiện ung thư phổi và vú với độ chính xác 97-99% mà không cần bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.

Mới đây, các chuyên gia từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) công bố thành công trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để chẩn đoán và điều trị ung thư.

Nền tảng Lunit Insight, được phát triển với khả năng chẩn đoán ung thư phổi và vú, đã cho thấy kết quả ấn tượng với độ chính xác lên đến 97-99% mà không cần sự can thiệp của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Tính đến cuối tháng 7, số lượng các cơ sở y tế triển khai Lunit Insight đã vượt 10.000 tại 65 quốc gia trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, các nhà phát triển nhấn mạnh Lunit Insight không thay thế bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, mà chỉ hoạt động như một "trợ lý ảo", phân tích hình ảnh y tế và đưa ra các đánh giá chuyên sâu. Phần mềm này sử dụng công nghệ học sâu (deep learning), được huấn luyện trên một lượng lớn hình ảnh X-quang và nhũ ảnh đã được xác nhận. Nhờ đó, Lunit Insightcó khả năng tự học và nhận diện các dấu hiệu bất thường có thể liên quan ung thư.

Cụ thể, khi một hình ảnh được tải lên, AI sẽ quét toàn bộ để tìm kiếm các khu vực đáng ngờ như khối u, vi vôi hóa, hay biến dạng cấu trúc. Sau đó, hệ thống sẽ gán một "điểm bất thường" (abnormality score) cho mỗi khu vực, thường là từ 0 đến 100, để phản ánh mức độ nguy cơ ác tính. Để giúp bác sĩ dễ dàng nắm bắt, Lunit Insight còn hiển thị kết quả trực quan trên hình ảnh gốc bằng cách sử dụng bản đồ nhiệt hoặc đường viền màu để khoanh vùng những khu vực có nguy cơ cao.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp nhân loại chiến thắng ung thư bằng cách phát hiện sớm và hỗ trợ phát triển các phương pháp điều trị ung thư bằng các dấu ấn sinh học AI", ông Baek Seung Wook, nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Lunit nói.

Ông cho biết thêm việc sử dụng AI cho phép sàng lọc ung thư chính xác hơn, bệnh được phát hiện càng sớm, thuốc hóa trị càng ít tốn kém, giúp giảm tổng chi phí điều trị.

Minh họa khối u ung thư vú hình thành trong cơ thể. Ảnh: Adobe Stock

Hiện Lunit mở rộng phạm vi hoạt động từ chẩn đoán sang điều trị, với sự hợp tác của 15 trong số 20 công ty dược phẩm hàng đầu thế giới, bao gồm AstraZeneca và Genentech.

Mỹ Ý (Theo Donga Ilbo)