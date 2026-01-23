Ai Cập vận hành cảng container bán tự động đầu tiên

Cảng Red Sea Container Terminals tại Sokhna đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến trong phát triển hạ tầng hàng hải của Ai Cập.

Tọa lạc tại cảng Sokhna bên vịnh Suez, Red Sea Container Terminals bắt đầu vận hành cùng thời điểm tàu CMA CGM Iron của hãng CMA CGM cập cảng. Dự án được triển khai theo hợp đồng nhượng quyền 30 năm với Chính phủ Ai Cập, được xem là cột mốc then chốt trong chiến lược nâng cấp năng lực logistics quốc gia.

Cảng container này đóng vai trò cửa ngõ kết nối châu Á, châu Phi và châu Âu trong Khu kinh tế kênh đào Suez. Hạ tầng được thiết kế để tiếp nhận các tàu container cỡ lớn nhất, nhằm nâng cao hiệu quả vận tải quốc tế và cải thiện khả năng thông thương cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Ai Cập.

Bà Clemence Cheng, Giám đốc điều hành Hutchison Ports khu vực châu Âu, cho biết việc khánh thành Red Sea Container Terminals thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn đối với Ai Cập - thị trường nằm tại giao điểm của các tuyến thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, bà Christine Cabau, Phó chủ tịch phụ trách tài sản của CMA CGM, nhận định cảng mới tại Sokhna là liên doanh thành công giữa Hutchison Ports, CMA CGM và Cosco Shipping. Cảng kết hợp hạ tầng tự động hóa đạt chuẩn quốc tế với hệ thống kết nối đường sắt Bắc - Nam, tạo ra cửa ngõ hiệu quả để hàng hóa Ai Cập tiếp cận các thị trường toàn cầu, qua đó nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Ông Zhu Tao, Chủ tịch Cosco Shipping Ports, nhấn mạnh việc đưa Red Sea Container Terminals vào hoạt động góp phần củng cố mạng lưới cảng toàn cầu của Cosco, tạo hành lang thương mại thông suốt và tăng cường liên kết giữa Ai Cập, Trung Quốc và thị trường quốc tế.

Ai Cập là một trong những trung tâm cảng container quan trọng của khu vực Trung Đông - Bắc Phi, nhờ vị trí chiến lược án ngữ kênh đào Suez, tuyến hàng hải kết nối Á - Âu - Phi. Hệ thống cảng container của nước này tập trung chủ yếu tại Alexandria, Port Said, Damietta và khu vực Ain Sokhna trên biển đỏ. Những năm gần đây, Ai Cập đẩy mạnh đầu tư cảng nước sâu, tự động hóa và thu hút các tập đoàn khai thác quốc tế như Hutchison Ports, CMA CGM, DP World, Cosco Shipping. Các cảng container đóng vai trò then chốt trong thương mại, logistics và tham vọng trở thành trung tâm trung chuyển khu vực.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)