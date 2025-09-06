Bộ Giáo dục chuyển quyền cấp phép thi chứng chỉ ngoại ngữ

Việc phê duyệt, cấp phép tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài sẽ được giao cho cấp tỉnh thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo như trước.

Đây là một trong những điểm mới của thông tư về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do Bộ ban hành ngày 5/9, hiệu lực từ ngày 12/10.

Bộ khẳng định đây không phải là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, mà là một dạng văn bản xác nhận kết quả do cơ quan, tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn, quản lý hoạt động này và công khai danh sách các đơn vị được phê duyệt hay không.

Người dự thi lấy chứng chỉ IELTS. Ảnh: British Council Vietnam

Tính đến tháng 4, Bộ đã cấp 185 quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam. Các chứng chỉ phổ biến là IELTS, TOEFL, TOEIC, HSK (tiếng Trung), DELF - DALF (tiếng Pháp), JLPT, NAT-TEST (tiếng Nhật), TOPIK (tiếng Hàn),...

Ngoài dùng cho mục đích du học, lao động, phần lớn chứng chỉ này được các đại học trong nước dùng tuyển sinh, khi xét kết hợp với điểm học bạ hoặc điểm thi, tùy ngành học.

Cuối năm ngoái, Thanh tra Chính phủ kết luận Bộ Giáo dục và Đào tạo đã buông lỏng quản lý, để nhiều nơi tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ khi chưa được phép trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2022, gây bức xúc dư luận.

Hơn 146.000 chứng chỉ IELTS của IDP và Aptis của Hội đồng Anh bị kết luận cấp sai quy định. Tuy nhiên, sau đó Bộ vẫn công nhận giá trị các chứng chỉ này, thí sinh và các trường được sử dụng bình thường.

Lệ Nguyễn