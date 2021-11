AI biến văn bản thành hình ảnh

Phần mềm AI của Nvidia có thể tạo ra các bức ảnh sinh động thông qua một vài từ khóa hoặc hình vẽ.

Trong video minh hoạ, phần mềm GauGAN2 có thể cho ra đời những hình ảnh trông như ảnh chụp chỉ bằng cách mô tả nội dung. Ví dụ, người dùng chỉ cần nhập "hoàng hôn trên bãi biển đầy đá" hoặc "tuyết trên núi" và hình ảnh theo hình dung của AI sẽ xuất hiện. Khi từ khóa thay đổi, nội dung ảnh cũng thay đổi theo.

Nvidia GauGAN2 Phần mềm GauGAN2 của Nvidia. Video: Nvidia

Bên cạnh đó, dựa trên nét vẽ nguệch ngoạc của người dùng, phần mềm cũng có thể phân tích, dự đoán và xuất ra hình ảnh.

Công cụ mới hiện cung cấp bốn chủ đề chính gồm phong cảnh, xây dựng, cây cối và đất đai. Mỗi chủ đề có các tùy chọn nhỏ để tạo ra hình ảnh ưng ý. Người dùng có thể thử nghiệm trên website GauGAN2.

Theo Nvidia, mô hình của GauGAN2 sử dụng mạng GAN - công nghệ được các chuyên gia AI đánh giá là "ý tưởng tuyệt vời về deep learning 20 năm qua". Công nghệ này kết hợp nhiều yếu tố, gồm dữ liệu đầu vào (văn bản, ảnh vẽ), sau đó đối chiếu với cơ sở dữ liệu có sẵn để cho ra kết quả (hình ảnh) chân thực. Bên cạnh tạo ra hình ảnh mới, các hệ thống dùng GAN còn có thể hỗ trợ chỉnh sửa ảnh và tái tạo các phần ảnh bị hỏng hoặc bị che khuất.

The Next Web đánh giá GauGAN2 hoạt động tốt nhất với các mô tả đơn giản về thiên nhiên, trong khi các kết quả khác không quá hoàn hảo. Tuy nhiên, trang công nghệ này cho rằng công cụ có tiềm năng to lớn trong tương lai, thậm chí sẽ khiến các kho ảnh trực tuyến biến mất nhờ khả năng tạo ảnh vô tận của nó.

Như Phúc