Ahn Jung Hwan - từ người hùng World Cup đến ngôi sao giải trí

Ahn Jung Hwan - cầu thủ ghi "bàn thắng vàng" để Hàn Quốc hạ Italy ở World Cup 2002 - tham gia hàng chục show truyền hình sau giải nghệ.

Đài MBC nhận định Ahn Jung Hwan là một trong những cầu thủ lấn sân showbiz thành công nhất sau khi "treo giày". 11 năm qua, anh liên tục xuất hiện với nhiều vai trò - bình luận viên bóng đá, MC, host show thực tế hay thành viên cố định chương trình giải trí. Ngôi sao 48 tuổi cũng kiếm bộn tiền nhờ đắt show sự kiện, làm mẫu ảnh hay đại sứ thương hiệu.

Theo Sports Chosun, đầu thập niên 2000, Ahn Jung Hwan là thần tượng của hàng nghìn người Hàn khi cùng tuyển quốc gia nước này làm nên lịch sử ở World Cup 2002 - ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, do Nhật - Hàn đồng chủ nhà. Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, Ahn ghi bàn duy nhất giúp Hàn cầm hòa Mỹ. Tại vòng 1/8, anh thành người hùng với "bàn thắng vàng" ở phút 117, tiễn Italy về nước.

Ahn Jung Hwan ghi bàn thắng vàng tại World Cup 2002 đến sao giải trí Ahn Jung Hwan ghi bàn thắng vàng, giúp Hàn Quốc hạ Italy tại vòng 1/8 World Cup 2002. Video: Fifa WC

Tiếp đó, Ahn cùng tuyển Hàn Quốc hạ Tây Ban Nha ở tứ kết, chỉ dừng bước trước Đức tại bán kết, đứng thứ tư chung cuộc - thành tích cao nhất của một đội bóng châu Á. Khi ấy, truyền thông lẫn người hâm mộ nước này gọi Ahn Jung Hwan là "người hùng biết tỏa sáng đúng lúc", dùng nhiều mỹ từ ca ngợi anh.

Tuy nhiên, bàn thắng trước Italy cũng khiến Ahn khốn đốn, đối diện làn sóng tẩy chay, châm biếm từ khán giả Italy - nơi anh thi đấu. Ngay sau World Cup 2002, CLB Perugia (Italy) quyết định sa thải Ahn trước thời hạn. 10 năm tiếp theo, danh thủ Hàn bôn ba nhiều giải đấu như Nhật, Pháp, Đức, Hàn, rồi giải nghệ trong màu áo Dalian Shide (Trung Quốc) đầu năm 2012.

Suốt sự nghiệp, anh ghi gần 110 bàn, được xem là siêu dự bị, có thể chơi nhiều vị trí như tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh hay tiền đạo cắm, thường kiến tạo cho đồng đội. Theo Sports Chosun, anh cũng mạnh tranh chấp tay đôi, chạy chỗ không bóng và chọn vị trí tốt trong vòng cấm, nhiều lần ghi bàn bằng đầu dù chiều cao trung bình. Vì không ngại va chạm, Ahn thường xuyên nhận thẻ vàng.

Nhờ sức ảnh hưởng trong làng thể thao, anh được chọn là một trong những người rước ngọn lửa Olympic đến lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018.

Ahn Jung Hwan cách đây 22 năm (trái) và khi làm host show thực tế "Living in Other Country - Family Beyond the Line" đầu tháng 5. Anh sinh năm 1976 tại Paju, Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Chanel A

News 1 cho biết Ahn hút fan một phần nhờ vẻ điển trai, có năng khiếu nghệ thuật. Truyền thông Hàn từng đưa tin anh và Cha In Pyo - sao phim Ông trùm - có đường nét tương đồng, cả hai xem đây là lời khen. Lúc còn chơi bóng, Ahn từng tham gia nhiều bộ ảnh, TVC quảng bá mỹ phẩm, thời trang. Cũng nhờ một lần quay quảng cáo, anh bén duyên Hoa hậu Lee Hye Won, kết hôn năm 2001, có hai con đủ nếp lẫn tẻ. Cầu thủ thường hôn nhẫn cưới mỗi khi ghi bàn, do đó được fan gọi vui là "Chúa nhẫn".

Sau từ giã nghiệp quần đùi áo số, Ahn Jung Hwan thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Giai đoạn 2013-2023, Ahn góp mặt trong 33 show thực tế về thể thao, du lịch, ẩm thực, vận động ngoài trời hay trò thử thách cực đại. Điển hình là Law of the jungle in Himalayas, 1 Percent of Friendship, Legend Festival, My little television, IT Live from Today, Flower crew, My Little Ugly Boy, Please Take Care of My Refrigerator. Anh cùng con trai Ahn Ri Hwan hút lượng lớn fan khi góp mặt trong Bố ơi mình đi đâu 2014.

Theo Osen, Ahn Jung Hwan đắt show nhờ hoạt ngôn, hài hước, lành tính và hiểu biết sâu rộng. Năm 2019, dàn sao show Curious Husband's Get Away gồm Ahn Jung Hwan, Cha In Pyo, Kim Young Man, Kwon Oh Joong và Jo Tae Kwan đến Việt Nam ghi hình huấn luyện viên Park Hang Seo. Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020, êkíp đến phòng họp báo để chúc mừng, chụp ảnh cùng ông Park. Ahn Jung Hwan khiến khán giả thích thú khi ôm chầm, hôn má ông Park.

Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Ahn Jung-Hwan chúc mừng thầy Park Ahn Jung Hwan hôn má ông Park trong chuyến đến Việt Nam công tác. Video: Ione

Năm 2021, Ahn Jung Hwan và ba nghệ sĩ Kim Young Man, Kim Sung Joo, Jung Hyung Don đồng sáng lập Matched Project (MCP) - công ty chuyên sản xuất show thực tế, mời người nổi tiếng đa lĩnh vực làm khách mời gồm diễn viên, ca sĩ, phát thanh viên, vận động viên, doanh nhân, chuyên gia văn hóa...

Theo Ahn Jung Hwan, anh và cộng sự tham vọng sản xuất nội dung mới lạ, thú vị, đa dạng và giàu thông tin. Đơn cử là chương trình về bí quyết sinh tồn ở đảo hoang, trải nghiệm cuộc sống dân dã, tôn vinh ẩm thực địa phương hay lật lại loạt án mạng kinh hoàng qua lời kể của cảnh sát. Họ kỳ vọng có thể tương tác trực tiếp, trao đổi hai chiều với khán giả, đón nhận góp ý để hoàn thiện hơn.

"Chúng tôi sẽ trình bày loạt nội dung dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm theo kịp môi trường sản xuất đang thay đổi chóng mặt", Ahn Jung Hwan nói trên Sports Chosun.

Bốn ngôi sao đồng sáng lập công ty Matched Project. Họ thân thiết khi tham gia show thực tế về du lịch của jTBC hồi 2016, sau đó cộng tác trong các dự án khác. Từ trái qua: Jung Hyung Don, Ahn Jung Hwan, Kim Young Man và Kim Sung Joo. Ảnh: Matched Project

Hiện anh và vợ - Hoa hậu Lee Hye Won - làm host show Living in Other Country - Family Beyond the Line. Ngoài ra, anh đang là thành viên cố định ba chương trình Những thám tử dũng cảm 3, Let's Play Soccer 3 và Cảnh sát nông thôn trở lại. Show giải trí mới của MBC - Nghỉ ngơi thật tốt - có Ahn Jung Hwan tham gia lên sóng tập một hôm 29/4.

Theo Osen, Ahn và bạn đời gắn bó 23 năm, không tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã. Lee Hye Won từng chê trách chồng quá mê rượu bia, thường say xỉn. Họ cũng không ít lần bị đồn ly hôn. Sau tất cả, Ahn nói gắng thay đổi vì vợ con. Hiện gia đình sao hòa thuận, con gái lớn Lee Woon du học Mỹ, con trai Ahn Ri Hwan học lớp 9 một trường quốc tế tại Hàn.

Nhờ kinh tế khá giả, Ahn Jung Hwan tích cực trong các dự án thiện nguyện. Tháng 2 năm ngoái, Ahn quyên góp 100 triệu won (gần 74.000 USD) cho quỹ bảo trợ trẻ em.

Gia đình Ahn Jung Hwan trong loạt ảnh mới nhất, hôm 3/5. Ảnh: Instagram Lee Hye Won

Thiên Lam