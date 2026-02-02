Ahamove thử nghiệm AI để tăng trải nghiệm giao nhận hàng

Ahamove ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý đơn, phân bổ tài xế và chăm sóc khách hàng, giúp tăng tốc độ giao hàng, giảm thời gian chờ và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Đại diện Ahamove cho biết thị trường giao vận nội thành đang bước vào giai đoạn chuyển dịch khắt khe, khi yêu cầu "giao đúng giờ, phí thấp" không còn đủ. Các doanh nghiệp đối tác cần giải pháp linh hoạt, tối ưu theo đặc thù kinh doanh, còn đơn vị vận chuyển phải chủ động đề xuất dịch vụ phù hợp để tăng lợi thế cạnh tranh.

Sự bùng nổ của thương mại điện tử và giao đồ ăn khiến áp lực lên hệ thống giao hàng ngày càng lớn, đặc biệt trong giờ cao điểm. Người dùng mong đợi dịch vụ ổn định, hàng hóa nguyên vẹn, thông tin cập nhật theo thời gian thực. Trong bối cảnh đó, mô hình vận hành truyền thống khó đáp ứng nếu không kịp thời ứng dụng AI để quản lý và tối ưu đơn hàng.

Để đáp ứng kỳ vọng mới, Ahamove đã triển khai nhiều giải pháp dựa trên AI, trong đó nổi bật là AhaFood.AI, nền tảng chuyên biệt cho mảng giao đồ ăn. Hệ thống này tự động xử lý đơn, phân bổ tài xế dựa trên vị trí và hiệu suất, giúp rút ngắn thời gian chờ, tăng tỷ lệ giao đúng hạn, ngay cả khi nhu cầu tăng đột biến.

Dịch vụ Delivery Robots đang trong giai đoạn phát triển của Ahamove. Ảnh: Ahamove

AI cũng được Ahamove đưa vào hệ thống chăm sóc khách hàng qua chatbot tự động. Chatbot hỗ trợ tra cứu, giải đáp thắc mắc 24/7, giảm tải thao tác thủ công. Ngoài ra, cơ chế định giá linh hoạt theo thời gian thực do AI vận hành giúp cân bằng lợi ích: khách hàng có mức phí hợp lý, tài xế vẫn đảm bảo thu nhập.

Định hướng trở thành doanh nghiệp logistics công nghệ hàng đầu, Ahamove tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giao hàng mang tính tương lai. Trong đó, Delivery Robots được kỳ vọng phục vụ nhóm khách hàng "hướng nội" - những người ngại giao tiếp. Từ thao tác chạm trên ứng dụng, robot sẽ tự di chuyển đến điểm hẹn và giao hàng tận tay mà không cần tương tác trực tiếp.

Với cư dân sống ở tầng cao, Ahamove đang thử nghiệm dự định phát triển dịch vụ Drone Delivery "giao hàng tận ban công". Drone sử dụng công nghệ định vị để xác định chính xác địa chỉ, bay đến vị trí nhận và trao hàng, giúp rút ngắn thời gian, giảm ùn tắc và tăng hiệu quả trong không gian đô thị dày đặc.

Dịch vụ giao hàng Drone Delivery được kỳ vọng đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng sinh sống trong các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Ahamove

Song song đó, Driverless Van (xe tải tự hành do tài xế điều khiển từ xa) được kỳ vọng là giải pháp dành cho khách hàng muốn kiểm soát trực tiếp quy trình vận chuyển. Xe di chuyển theo lộ trình lập sẵn, giao tại điểm hẹn để khách hàng tự tiếp quản, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn vận hành.

Ahamove ứng dụng AI và các thiết bị tự hành, tự lái. Ảnh: Ahamove

Theo Ahamove, các sáng kiến này không chỉ nâng hiệu suất mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành logistics nội thành: linh hoạt, thông minh và cá nhân hóa hơn, trong đó công nghệ đóng vai trò "lập trình" lại toàn bộ trải nghiệm giao hàng.

Thái Anh