Ahamove ra mắt dịch vụ xe ôm điện

Đà NẵngAhamove hợp tác cùng VinFast ra mắt dịch vụ chở người bằng xe điện AhaRide, ngày 28/11.

Lễ ra quân dịch vụ AhaRide đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của Ahamove trong việc triển khai dịch vụ xe ôm công nghệ, thay vì tập trung vận chuyển hàng hóa như trước đây. Ahamove cũng là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ xe ôm điện tại Việt Nam, thay vì dùng xe xăng.

Roadshow xe ôm điện AhaRide tại Đà Nẵng. Ảnh: Ahamove

Đại diện Ahamove cho biết đây là sự tiếp nối thành công của dịch vụ giao hàng bằng xe điện AhaFast. "Sự kết hợp với ông lớn trong ngành xe điện là VinFast trong dịch vụ mới của Ahamove nhằm đem đến trải nghiệm mới cho khách hàng", đại diện đơn vị nói.

Xe chở khách hàng là dòng xe điện thông minh thế hệ mới Feliz S do VinFast cung cấp. Feliz S được trang bị hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn châu Âu cùng hệ thống phanh an toàn và khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP67 cho pin và động cơ. VinFast Feliz S có nhiều tính năng thông minh như: định vị xe, thống kê lịch sử hành trình, hiển thị thông tin xe và pin, tính năng chống trộm và thiết lập vùng an toàn. Công nghệ pin LFP giúp tối ưu khả năng vận hành, cho quãng đường di chuyển lớn..., an toàn, êm nhẹ không tiếng ồn đem lại cảm giác dễ chịu cho hách hàng khi trải nghiệm dịch vụ.

AhaRide phù hợp với định hướng cũng như mục tiêu chung của Đà Nẵng trong việc hạn chế các phương tiện giao thông kém chất lượng, ảnh hướng đến môi trường xã hội. Đồng thời, dịch vụ mới này được kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, hiện đại hóa và tạo thêm việc làm cho người lao động tại thành phố.

CEO Ahamove trong sự kiện hợp tác với VinFast. Ảnh: Ahamove

Ông Phạm Hữu Ngôn, CEO Ahamove chia sẻ: "Ahamove không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng tạo để mang đến các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao tới khách hàng. Dịch vụ xe ôm điện là nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn để Ahamove có thể chinh phục những đỉnh cao mới, đem lại trải nghiệm chưa từng có. Cùng với VinFast, Ahamove mong muốn mở ra kỉ nguyên mới cho ngành dịch vụ xe không khí thải".

"Lựa chọn xe điện công nghệ trong vận chuyển, Ahamove mong muốn hạn chế tối đa các tác động xấu tới môi trường, đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng, đem đến trải nghiệm mới, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước trong việc xử lý khí thải, giảm thiểu tình trạng quá tải do tai nạn giao thông gây ra với hệ thống y tế...", đại diện Ahamove cho biết thêm.

Dịch vụ xe ôm điện AhaRide chính thức triển khai tại Đà Nẵng. Ảnh: Ahamove

Ahamove đặt mục tiêu đạt tới 10.000 xe điện năm 2025, tạo ra kỉ nguyên mới trong lĩnh vực vận tải công nghệ xe điện.

