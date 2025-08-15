AgriS làm cầu nối hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Australia

AustraliaĐồng hành cùng tỉnh Tây Ninh, AgriS thúc đẩy liên kết với bang Queensland trong nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ nông nghiệp hiện đại.

Ngày 12/8, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và công ty trong hệ sinh thái của mình là Global Mind Australia (GMA) đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức "Hội nghị Xúc tiến nông nghiệp công nghệ cao" tại bang Queensland, Australia. Chủ đề của sự kiện lần này là "Thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và bền vững", đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình thúc đẩy hợp tác đa phương về nông nghiệp công nghệ cao giữa hai quốc gia, trong đó, AgriS đóng vai trò cầu nối then chốt.

Ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh Tây Ninh mong muốn được tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền nông nghiệp tiên tiến của Australia, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước hiệu quả, công nghệ canh tác hiện đại và chiến lược phát triển bền vững. "Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một mô hình nông nghiệp xanh - thông minh - tuần hoàn trong tương lai gần, mang lại giá trị gia tăng cao cho nông sản và nâng cao đời sống người dân", ông nói.

Toàn cảnh "Hội nghị Xúc tiến nông nghiệp công nghệ cao" tại bang Queensland, Australia. Ảnh: AgriS

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng quản trị AgirS cho biết hội nghị có sự đồng hành chiến lược từ chính quyền tỉnh Tây Ninh và bang Queensland, cùng hỗ trợ từ Sở Công nghiệp cơ bản Queensland (DPI) và phòng Thương mại và Đầu tư Queensland (TIQ). "Những trợ lực này là nền tảng vững chắc để AgriS tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển và chuyển giao công nghệ, đồng thời đóng vai trò cầu nối trong quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai quốc gia", bà nói.

Theo bà, bang Queensland, Australia, là một trong những trung tâm khoa học nông nghiệp hàng đầu thế giới, với khí hậu đa dạng, đất đai màu mỡ cùng năng lực nghiên cứu - phát triển vượt trội. Còn tỉnh Tây Ninh - nơi song hành cùng lịch sử phát triển lâu đời của AgriS là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chủ chốt ở miền Nam Việt Nam, sở hữu nguồn lực dồi dào và tiềm năng phát triển lớn. Tỉnh Tây Ninh, AgriS cùng chia sẻ tầm nhìn chung với bang Queensland về đổi mới nông nghiệp thông minh và bền vững.

AgriS cùng GMA ký kết 2 MOU với các đối tác Australia - AgroVision AG và Main Engineering dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và bang Queensland. Ảnh: AgriS

Tại Australia, AgriS cùng công ty trong hệ sinh thái là Global Mind Australia (GMA) triển khai nhiều dự án hợp tác với đối tác công nghệ nông nghiệp Queensland nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Các hoạt động tiêu biểu gồm: hợp tác với Farmacist về giải pháp nông nghiệp ngành mía đường và phát triển nền tảng quản lý dịch vụ nông dân; hợp tác với Mort&Co xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, cải thiện sức khỏe đất; hợp tác với AgroVision AG về công nghệ drone farming và sản xuất phân lỏng từ phụ phẩm; cùng Main Engineering nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh.

Các hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ tiên tiến giữa Australia và Việt Nam nói chung, cũng như giữa bang Queensland và tỉnh Tây Ninh nói riêng. Xa hơn, hoạt động còn hướng tới mở rộng kết nối với các quốc gia Đông Nam Á, nơi AgriS giữ vai trò cầu nối chiến lược. Thông qua phối hợp cùng GMA, việc kết nối các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại xứ sở chuột túi cũng sẽ được đẩy mạnh, góp phần ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ vào phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ AgriS không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, mà còn cam kết đóng vai trò là cầu nối chiến lược trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia, với mục tiêu thực hiện mô hình hợp tác "5 nhà" dựa trên ba trụ cột AgTech, FoodTech và FinTech. "Chúng tôi mong muốn phát triển một nền nông nghiệp thông minh, bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng", bà khẳng định.

Nông trường công nghệ cao của AgriS tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: AgriS

AgriS là một trong những tập đoàn nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam, có trụ sở chính tại tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp định hướng trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống toàn cầu. Điều này được thực hiện thông qua phát triển mô hình chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn, tích hợp ba trụ cột công nghệ gồm: nông nghiệp (Agtech) - thực phẩm (Foodtech) - tài chính (Fintech) trên nền tảng ESG. AgriS hiện sở hữu hệ sinh thái chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn với gần 91.000 ha vùng nguyên liệu mía và 30.000 ha vùng nguyên liệu dừa tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Australia.

AgriS bắt đầu đầu tư tại Australia từ năm 2022, tập trung chiến lược vào bang Queensland và thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với DPI, TIQ cùng hệ sinh thái công nghệ nông nghiệp của bang. Trong lĩnh vực Agtech, AgriS xây dựng nền tảng Agritech Hub nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa giữa Australia và Đông Nam Á theo mô hình "One Platform - Multi Country", hiện triển khai tại ba trang trại mẫu ở Australia, Việt Nam và Campuchia với tổng diện tích 3.200 ha, trong đó riêng tại xứ sở chuột túi là 2.500 ha. Ở mảng Foodtech, doanh nghiệp đầu tư 1,5 triệu AUD vào East Forged (Brisbane) để nghiên cứu, phát triển sản phẩm trà ủ lạnh tự nhiên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị chuỗi.

(Nguồn: AgriS)