AgriS được vinh danh tại HR Asia Awards

AgriS xây dựng môi trường làm việc truyền cảm hứng, gắn kết, đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ nhân viên, được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Lễ vinh danh HR Asia Awards 2025 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) do Tạp chí HR Asia tổ chức tại TP HCM ngày 14/8. Tại đây, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) được trao thưởng ở hạng mục chính Best Companies to Work for in Asia - Vietnam Chapter 2025 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á).

Đơn vị cũng nhận giải tại ba hạng mục: DEI Awards (đa dạng - bình đẳng - hòa nhập), Sustainable Workplace Awards (Môi trường làm việc bền vững), Tech Empowerment Awards (Ứng dụng công nghệ trong nhân sự).

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó tổng giám đốc và bà Lê Thị Hồng Ánh, Giám đốc quản trị nguồn nhân lực nhận chứng nhận tại lễ vinh danh. Ảnh: AgriS

Giải Best Companies to Work for in Asia 2025 ghi nhận AgriS là một trong những môi trường làm việc lý tưởng nhất khu vực, hội tụ chính sách đãi ngộ cạnh tranh, cơ hội phát triển rõ ràng và văn hóa gắn kết. Hạng mục DEI Awards, tôn vinh nỗ lực xây dựng môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập, nơi mọi cá nhân đều được trao cơ hội bình đẳng để phát triển. Sustainable Workplace Awards, thể hiện cam kết tạo dựng môi trường làm việc bền vững, an toàn và thân thiện với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nhân viên.

Còn với hạng mục Tech Empowerment Awards, ghi nhận bước tiến của công ty trong ứng dụng công nghệ, từ số hóa tuyển dụng, đào tạo đến quản trị vận hành, giúp nhân viên làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn

Phó tổng giám đốc AgriS, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, thành tích trên đưa đơn vị vào nhóm doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất khu vực. Theo bà Thảo, doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững khi đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược. Dựa trên phương châm này, trong hơn 56 năm hình thành và phát triển công ty kết hợp vừa tuyển dụng nhân tài, vừa nuôi dưỡng, trao quyền, truyền cảm hứng để mỗi cá nhân bứt phá, vươn tới những đỉnh cao thành công mới.

Đội ngũ nhân sự công ty tại lễ vinh danh. Ảnh: AgriS

AgriS có hơn 4.000 nhân sự tại các vùng nguyên liệu và nhà máy trong và ngoài nước. Doanh nghiệp luôn xem nguồn nhân lực là tài sản chiến lược để duy trì lợi thế cạnh tranh và thực hiện mục tiêu "Kiến tạo giá trị nông nghiệp bền vững".

Tại AgriS, nhân viên được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và quản trị hiện đại. Công ty tạo cơ hội thăng tiến rõ ràng, khuyến khích luân chuyển công việc để mở rộng trải nghiệm. Song song đó, AgriS cũng tăng cường các sáng kiến học tập gắn với phát triển sự nghiệp, không dừng lại ở kỹ năng mà mở rộng sang tư duy, năng lực lãnh đạo.

Đơn xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm nhân sự nhằm hướng đến mục tiêu chuyển dịch từ "phúc lợi đủ" sang "trải nghiệm khác biệt". Đồng bộ trải nghiệm của nhân viên với chiến lược phát triển của tổ chức.

Để xây dựng môi trường làm việc đề cao kết nối, an toàn, công ty áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn lao động. Các hoạt động văn hóa, thể thao, CSR cũng thường xuyên diễn ra nhằm tăng cường sự kết nối giữa nhân viên và cộng đồng.

Công ty phát triển bền vững với ba trụ cột AgTech, FinTech, FoodTech, hướng đến Net Zero 2035. Ảnh: AgriS

Bên cạnh xây dựng môi trường làm việc, AgriS cũng theo đuổi tầm nhìn Net Zero 2035. Công ty phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: AgTech (Công nghệ nông nghiệp), FinTech (Công nghệ tài chính), FoodTech (Công nghệ thực phẩm), hướng đến Net Zero 2035 để vừa thúc đẩy kinh tế xanh, vừa đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động hợp tác các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng nông dân để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Mục tiêu dài hạn là trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực, mang lại lợi ích bền vững cho tất cả bên liên quan.

Đại diện công ty cho biết, danh hiệu tại HR Asia Awards 2025 là minh chứng cho hành trình bền bỉ của con người AgriS. Giải thưởng đưa đơn vị trở thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam được vinh danh ở tầm quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh đất nước trên bản đồ môi trường làm việc lý tưởng của khu vực

