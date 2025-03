Agribank tung hàng nghìn giải thưởng nhân dịp sinh nhật 37 tuổi

Agribank triển khai chương trình ưu đãi “37 năm vững vàng - Rộn ràng ưu đãi” với hơn 13.700 phần quà dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, từ nay đến hết ngày 31/5.

Chuỗi chương trình có tổng giá trị giải thưởng đến 8,1 tỷ đồng, áp dụng cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc khi mở mới tài khoản thanh toán hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Agribank tại các điểm giao dịch hoặc trên ứng dụng ngân hàng số Agribank Plus, cụ thể:

Chương trình quay số trực tiếp áp dụng trên toàn quốc, từ ngày 24/3 đến 31/5. Khách hàng cá nhân thực hiện các giao dịch như mở tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, sử dụng dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, vay vốn, thanh toán hóa đơn, mở tài khoản số đẹp... nếu đủ điều kiện sẽ nhận được mã số dự thưởng. Mã số được cấp qua phiếu trực tiếp tại điểm giao dịch hoặc tin nhắn OTT trên ứng dụng Agribank Plus để tham gia quay số trúng thưởng.

Chương trình gồm hai đợt quay số: Tuần Sinh nhật (24/3 – 30/3) và Cuối chương trình (24/3 – 31/5). Tổng giá trị giải thưởng quay số trực tiếp là 2.261 tỷ đồng với cơ cấu giải thưởng như sau:

Quay số Tuần Sinh nhật Quay số cuối chương trình 1 Giải Gắn bó: Xe máy Honda SH Mode trị giá 72 triệu đồng 1 Giải Đặc biệt: Xe ô tô Toyota Corolla Cross 1.8V trị giá 830 triệu đồng 3 Giải Đồng hành: Mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng 3 Giải Nhất: Mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng 370 Giải Tri ân: Mỗi giải 1 triệu đồng chuyển vào tài khoản thanh toán 37 Giải Nhì: mỗi giải là 1 Smart Tivi Samsung 4K 43 inch trị giá 12 triệu đồng 370 Giải May mắn: mỗi giải 500.000 đồng chuyển vào tài khoản

Bên cạnh đó, từ ngày 20/3 đến 18/5, khách hàng đăng ký, mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Agribank Plus còn có cơ hội tham gia "Vòng quay may mắn". Chi tiết giải thưởng bao gồm: giải Nhất tương ứng với sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5 triệu đồng; giải Nhì là sổ tiết kiệm Agribank trị giá 3 triệu đồng; giải Ba là sổ tiết kiệm Agribank trị giá 1 triệu đồng; tiền nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng và 50.000 đồng cùng nhiều quà tặng hiện vật như Túi vải, bình thể thao Agribank Plus.

Đặc biệt, top 50 khách hàng giao dịch tích cực nhất sẽ nhận ngay Combo Voucher Di chuyển - Mua sắm - Giải trí trị giá 2 triệu đồng, bao gồm: 10 mã VNPAY Taxi giảm ngay 50.000 đồng, 10 mã xem phim giảm ngay 50.000 đồng, 5 mã xe khách giảm 100.000 đồng, 10 mã mua sắm VnShop giảm 50.000 đồng.

Khách hàng có cơ hội nhận nhiều phần quà khi sử dụng Agribank Plus. Ảnh: Agribank

Song song với đó, từ ngày 24/4 đến hết 13/4, nhà băng triển khai chương trình "Thẻ Agribank - Đồng hành cùng bạn". Theo đó, khách hàng là chủ thẻ Quốc tế và thẻ Lộc Việt sẽ được hoàn tối đa 50% giá trị giao dịch (tối đa 3,7 triệu đồng một khách hàng) khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua thẻ.

Đại diện nhà băng cho biết, chương trình "37 năm vững vàng – Rộn ràng ưu đãi" là dịp để Agribank gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu khách hàng, đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm dịch vụ chất lượng, an toàn, tiện ích cùng nhiều phần quà giá trị hấp dẫn.

Minh Ngọc