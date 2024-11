Agribank ra mắt tài khoản cá nhân hóa cho người dùng

Tài khoản Plus của Agribank mang đến trải nghiệm ngân hàng số kết hợp giữa tính cá nhân hóa và sự tiện lợi trong giao dịch.

Trong bối cảnh ngân hàng số phát triển, Agribank ra mắt Tài khoản Plus nhằm cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Tài khoản Plus không chỉ giúp người dùng giao dịch nhanh chóng và an toàn, còn mang lại nhiều đặc quyền.

Tài khoản Plus dễ nhớ và mang lại cảm giác may mắn, thịnh vượng cho người dùng. Ảnh: VNPAY

Theo đó, Tài khoản Plus cho phép khách hàng sở hữu số tài khoản bắt đầu bằng 8888 kết hợp với số điện thoại, tạo nên sự riêng biệt và dễ nhớ. Trong văn hóa phương Đông, số 8888 tượng trưng cho sự phát tài và thịnh vượng. Tài khoản này giúp khách hàng dễ ghi nhớ và cảm giác tự tin khi giao dịch tài chính.

Tài khoản Plus của Agribank cũng mở ra một bước tiến mới, mang đến trải nghiệm giao dịch với tốc độ nhanh chóng và độ bảo mật cao. Khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến mua sắm trực tuyến chỉ trong vài giây, nhờ hệ thống bảo mật nhiều lớp.

Người dùng được trải nghiệm đa dạng tiện ích khi mở tài khoản Plus. Ảnh: VNPAY

Bên cạnh đó, tài khoản này còn miễn phí 100% phí dịch vụ, giúp người dùng tiết kiệm chi phí, vẫn tận hưởng các tiện ích ngân hàng hiện đại. Khách hàng kích hoạt Tài khoản Plus cũng được kết nối với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, thực hiện các giao dịch như gọi VNPAY Taxi, mua sắm qua VnShop, thanh toán hóa đơn điện nước ngay trên ứng dụng.

Với những sản phẩm mới như Tài khoản Plus, Agribank cam kết phát triển các giải pháp sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Thanh Thư