Agribank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Agribank được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen vì những đóng góp cho chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", ngày 26/8.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết phong trào "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", nhằm đánh giá kết quả sau hơn một năm triển khai, đồng thời tri ân các tập thể, cá nhân có đóng góp cho công trình an sinh xã hội.

Phong trào được Thủ tướng Chính phủ phát động tháng 4/2024 tại Hòa Bình, với mục tiêu hoàn thành trong 450 ngày. Sau hơn một năm triển khai, cả nước đã xóa hơn 334.000 căn nhà, về đích sớm hơn 5 năm so với kế hoạch. Đây là công trình quốc gia đặc biệt, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ngành ngân hàng được ghi nhận là một trong những lực lượng xung kích, huy động hơn 1.800 tỷ đồng cho chương trình. Trong đó, Agribank được trao tặng bằng khen nhờ những đóng góp nổi bật, thể hiện vai trò tiên phong với nhiều hoạt động trải rộng từ miền núi, đồng bằng đến hải đảo xa xôi.

Đồng chí Đỗ Đức Thành, Phó tổng giám đốc Agribank (thứ sáu từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: Agribank

Cụ thể, từ năm 2024 đến 30/6/2025, Agribank đã ủng hộ hơn 422 tỷ đồng cho các chương trình làm nhà tình nghĩa, đại đoàn kết. Riêng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phát động của Thủ tướng, ngân hàng đóng góp gần 254 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã quyên góp một ngày lương, đóng góp 12,8 tỷ đồng để xây 1.000 căn nhà theo chương trình của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Năm 2024, tại lễ phát động chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi" ở Hà Nội, Agribank đã đóng góp 100 tỷ đồng. Tiếp đó, ngân hàng tài trợ 20 tỷ đồng tại Hòa Bình và hàng chục tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố như TP HCM, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Long An, Quảng Nam...

Đại diện Agribank trao tặng 100 tỷ đồng hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Ảnh: Agribank

Năm 2025, ngân hàng tiếp tục triển khai nhiều đợt hỗ trợ, tiêu biểu là 25 tỷ đồng cho khu vực Tây Nam Bộ, 15 tỷ đồng cho Thanh Hóa, 2 tỷ đồng cho Tuyên Quang, 5 tỷ đồng cho Lâm Đồng... Đặc biệt, ngày 17/5/2025, toàn thể cán bộ, người lao động Agribank đã tự nguyện đóng góp một ngày lương, quyên góp được 12,8 tỷ đồng. Những khoản hỗ trợ này đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, giúp hàng nghìn hộ gia đình nghèo và cận nghèo có ngôi nhà vững chãi để an cư, lạc nghiệp.

Đại diện Agribank cho biết, bằng khen của Thủ tướng là sự ghi nhận cho nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng. Phần thưởng này tạo động lực để tập thể tiếp tục gắn bó với sứ mệnh vì cộng đồng, đồng thời khẳng định bản sắc nhân văn và vai trò tiên phong của một doanh nghiệp nhà nước trong hành trình phát triển bền vững.

"Mỗi căn nhà được dựng lên từ nguồn hỗ trợ của Agribank không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng vào một tương lai thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng", đại diện ngân hàng chia sẻ.

(Nguồn: Agribank)