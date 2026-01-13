Agribank làm đầu mối thu xếp vốn xây dựng đường Vành đai 4 Hà Nội

Với 15.453 tỷ đồng vốn, tương ứng 60% tổng giá trị hợp đồng vay, Agribank được giao làm đầu mối thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Agribank là đơn vị đầu mối điều phối khoản vay hợp vốn, phối hợp với các ngân hàng tham gia thẩm định phương án tài chính, phân bổ hạn mức tín dụng và thống nhất các điều kiện cho vay.

Ngoài Agribank, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) cũng tham gia tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đại diện các đơn vị tham gia lễ ký hợp đồng tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, ngày 12/1. Ảnh: Agribank

Tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 113,5 km, đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 53.553 tỷ đồng.

Theo phương án tài chính, dự án thành phần 3 sử dụng 44% vốn ngân sách Nhà nước và 56% vốn do nhà đầu tư huy động. Tổng vốn nhà đầu tư huy động là 29.944 tỷ đồng, trong đó khoản tín dụng được các ngân hàng thu xếp là 25.453 tỷ đồng. Cụ thể: Agribank cung cấp 15.453 tỷ đồng (chiếm 60%); MB: 5.000 tỷ đồng (chiếm 20%); BIDV: 3.000 tỷ đồng (chiếm 12%); MBV: 2.000 tỷ đồng (chiếm 8%).

Trước đó, dự án thành phần 3 đã được khởi công từ ngày 6/9/2025. Sự đồng hành của liên danh nhà đầu tư và các ngân hàng được đánh giá là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính và tiến độ triển khai của dự án.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ giảm tải cho khu vực nội đô, kết nối các khu đô thị, công nghiệp, logistics và liên thông với các cao tốc hướng tâm, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn mang tính "xương sống" cho toàn khu vực.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Agribank

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kỳ vọng với kinh nghiệm của các chủ đầu tư và các ngân hàng thương mại, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Về phía Agribank, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho biết việc các ngân hàng cùng tham gia tài trợ vốn góp phần bổ sung nguồn lực tài chính, đồng thời phát huy kinh nghiệm quản trị rủi ro và sự am hiểu các dự án hạ tầng quy mô lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung của hệ thống ngân hàng đối với các công trình trọng điểm quốc gia.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Agribank

Ngoài vai trò đầu mối thu xếp vốn, Bảo hiểm Agribank cũng tham gia liên danh bảo hiểm cho dự án thành phần 3, nhằm hỗ trợ quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án, bảo vệ vốn của các ngân hàng thương mại và đồng hành củng cố niềm tin để chủ đầu tư triển khai vượt tiến độ.

"Những hoạt động này thể hiện tiềm lực và quyết tâm của Agribank đồng hành cùng các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia và các địa phương", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động khoảng 2,4 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 2 triệu tỷ đồng. Trong năm qua, ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô gần 700.000 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các dự án liên quan đến đầu tư công, hạ tầng và năng lượng.

Minh Ngọc