Agribank là ngân hàng bán lẻ hàng đầu

Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2024 do IDG tổ chức vừa vinh danh Agribank tại hạng mục Ngân hàng bán lẻ hàng đầu.

Để đạt được thành tích này, Agribank luôn phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Theo đó, trong hoạt động bán lẻ, Agribank sở hữu mạng lưới 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch khắp cả nước, với gần 40.000 cán bộ, người lao động; có quan hệ đại lý với gần 1.000 ngân hàng ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ... Agribank cũng cung ứng cho thị trường hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng, với nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực: huy động vốn, tín dụng, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế...

Agribank xác định phương châm cốt lõi "khách hàng là trung tâm" trong chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ. Ảnh: Agribank

Ngân hàng tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán theo hướng đa kênh, đa tiện tích trên nền tảng công nghệ số, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích, giảm chi phí cho khách hàng... Đồng thời, Agribank còn cải tiến quy trình nghiệp vụ thanh toán theo hướng đơn giản thủ tục hồ sơ, chứng từ giao dịch chuyển đổi theo hướng số hóa và tự động hóa.

Agribank đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa các sản phẩm dịch vụ. Ảnh: Agribank

Với sứ mệnh "ngân hàng của nhà nông", Agribank hình thành hơn 60.000 tổ vay vốn với gần 1,5 triệu hội viên, qua đó phổ biến, nâng cao nhận thức cho khách hàng nông thôn, vùng sâu vùng xa về sản phẩm dịch vụ tài chính và hình thành thói quen thanh toán điện tử.

Ngoài ra, Agribank có chiến lược đưa vốn và sản phẩm dịch vụ ngân hàng với chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng cá nhân. Trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi hấp dẫn, đa dạng về lãi suất, đối tượng, mục đích vay vốn để hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn.

Về công nghệ, nhằm đẩy mạnh số hóa, phiên bản Agribank Plus mới Agribank cung cấp tới khách hàng nhiều các tính năng như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tiền gửi tích lũy trực tuyến, trả nợ tiền vay, bảo hiểm, chứng khoán... Ngân hàng hoàn thành tích hợp hệ thống Agribank Plus vào trục thanh toán giúp tốc độ triển khai, khả năng mở rộng, tính an toàn và trải nghiệm người dùng đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Agribank Plus mang tới trải nghiệm đồng nhất và tiện lợi cho người dùng. Ảnh: Agribank

Trước xu thế thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, Agribank mang tới khách hàng những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cùng nhiều ưu đãi khi sử dụng thẻ khi giao dịch, thanh toán như: Success; Visa, Master Card, JCB; Lộc Việt...

Đặc biệt, ngân hàng số Agribank Digital cung cấp đầy đủ dịch vụ ngân hàng. Khi có tài khoản Agribank và hoàn tất sinh trắc học vân tay, khuôn mặt, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính (rút tiền, gửi tiền...), không cần dùng thẻ hay giấy tờ tùy thân. Agribank Digital là mô hình ngân hàng thu nhỏ, phù hợp với nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt tại nông thôn. Mọi giao dịch đều được tự động hóa với tốc độ xử lý nhanh chóng, độ chính xác cao như tại quầy giao dịch trực tiếp.

Thanh Thư