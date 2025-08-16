Agribank khai trương ngân hàng tự động tại xã hải đảo

Agribank khai trương Autobank CDM đầu tiên tại xã đảo Thạnh An, TP HCM vào sáng 15/8, lần đầu mang dịch vụ ngân hàng tới vùng hải đảo này.

Theo đại diện ngân hàng, Thạnh An là xã đảo đặc biệt, nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 70 km. Nơi đây có vị trí địa lý biệt lập, hoàn toàn tách biệt với đất liền, được xếp vào vùng đặc biệt khó khăn. Mọi hoạt động giao thương, đi lại của người dân chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến tàu, thuyền.

Nhiều người dân trên đảo gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất kinh doanh. Mọi giao dịch tài chính, từ việc nhận lương hưu, gửi tiền tiết kiệm cho đến vay vốn sản xuất kinh doanh đều tốn kém thời gian và chi phí đi lại.

Đại diện Agribank khai trương máy gửi - rút tiền tự động AutoBank CDM đầu tiên tại xã đảo Thạnh An, TP HCM sáng 15/8. Ảnh: Agribank

Theo ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, việc sớm đưa máy AutoBank CDM vào hoạt động tại xã đảo Thạnh An sẽ kịp thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng, phục vụ các nhu cầu thiết yếu và vượt qua những rào cản về cơ sở hạ tầng.

"Sự kiện ra mắt thiết bị ngân hàng hiện đại, đồng thời thể hiện cam kết của Agribank trong việc xóa nhòa khoảng cách, mang dịch vụ tài chính hiện đại đến với những địa bàn còn nhiều khó khăn, "phủ sóng" dịch vụ ngân hàng tới vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Tổ quốc", đại diện Agribank nói.

Người dân trải nghiệm giao dịch máy AutoBank CDM tại lễ khai trương. Ảnh: Agribank

Đại diện ngân hàng cho biết thêm AutoBank CDM không giống máy ATM thông thường, hoạt động tương tự một ngân hàng thu nhỏ thế hệ mới. Máy cho phép thực hiện đa dạng giao dịch như gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn... mà không cần đến quầy giao dịch.

Nhờ đó, người dân được tiết kiệm thời gian và chi phí, không còn cần di chuyển vào đất liền để thực hiện các giao dịch tài chính. Người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, hạn chế tín dụng đen và từng bước tiến tới thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ trở nên thuận lợi hơn, dòng tiền được lưu thông dễ dàng.

Agribank chi nhánh Cần Giờ trao tặng các phần quà cho nhiều trường học trên địa bàn xã Thạnh An. Ảnh: Agribank

Đại diện Agribank kỳ vọng những chiếc máy sẽ kịp thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng, phục vụ các nhu cầu thiết yếu và vượt qua những rào cản về cơ sở hạ tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Hồng Thành Tính, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, thay mặt chính quyền và người dân cảm ơn Agribank, khẳng định đây là một bước tiến quan trọng góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng tại sự kiện, Agribank chi nhánh Cần Giờ trao tặng các phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ các trường học trên địa bàn xã.

Văn Hà