Agribank hợp tác VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh tại TP HCM chuyển đổi số

Agribank phối hợp VNPAY và Thuế TP HCM triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, giảm thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Khu vực hộ kinh doanh được Chính phủ xác định là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, cần được tạo điều kiện tiếp cận các giải pháp số và minh bạch hóa hoạt động. Chủ trương này cũng được thể hiện rõ trong các chương trình cải cách thủ tục thuế, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong quản lý kinh doanh.

Mới đây, Bộ Tài chính và UBND TP HCM đã phát động chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai", hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với quy trình kê khai thuế.

Nhân sự VNPAY giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số tới doanh nghiệp. Nguồn: VNPAY

Hưởng ứng chiến dịch này, Agribank cùng VNPAY triển khai hỗ trợ trực tiếp tại các phường, chợ và khu dịch vụ trên địa bàn TP HCM, giúp hộ kinh doanh, tiểu thương thiết lập quy trình kê khai thuế và quản lý giao dịch theo hình thức điện tử.

Đại diện Agribank cho biết hoạt động nhằm đảm bảo "không để hộ kinh doanh bị bỏ lại phía sau" trong quá trình chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ một cách đơn giản và đúng quy định pháp luật, bắt đầu từ hai nhu cầu thiết yếu: kê khai thuế và thanh toán.

Trong lĩnh vực kê khai, hóa đơn điện tử VNPAY Invoice được kết nối trực tiếp với hệ thống của cơ quan Thuế, hỗ trợ lập - gửi - lưu trữ hóa đơn theo thời gian thực. Bộ giải pháp hợp đồng điện tử VNeDOC và chữ ký số VNPAY CA giúp hộ kinh doanh ký kết, nộp và lưu trữ hồ sơ nhanh hơn, hạn chế sai sót so với phương thức giấy tờ truyền thống.

Triển khai đồng bộ giải pháp số giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả. Ảnh: VNPAY

Agribank và VNPAY cũng đưa vào triển khai nhiều giải pháp số phù hợp quy mô cửa hàng nhỏ lẻ, gồm VNPAY SmartPOS, VNPAY PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS) và VNPAYQR. Các phương thức này chấp nhận thanh toán từ thẻ, tài khoản ngân hàng đến ví điện tử. Dữ liệu giao dịch được cập nhật tức thời, giúp hộ kinh doanh nắm bắt doanh số chính xác và có căn cứ minh bạch để kê khai với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, hệ thống công cụ hỗ trợ người bán như Soundbox, phần mềm quản lý bán hàng và nền tảng Merchant View giúp hộ kinh doanh theo dõi thu - chi, doanh số, lịch sử giao dịch một cách trực quan, hỗ trợ tối ưu khâu tổng hợp, báo cáo số liệu với cơ quan thuế.

Theo đại diện VNPAY, mục tiêu của bộ giải pháp là giúp hộ kinh doanh làm quen với công nghệ nhanh hơn, giảm rủi ro sai sót khi kê khai, đồng thời xây dựng nền tảng quản lý minh bạch và bền vững cho hoạt động kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh tại các khu vực có mật độ bán lẻ cao như phường Sài Gòn, Bến Thành... kỳ vọng việc áp dụng thanh toán QR và hóa đơn điện tử sẽ giúp quy trình bán hàng nhanh hơn, dữ liệu rõ ràng hơn, tránh thất lạc chứng từ và giảm đáng kể áp lực kê khai thuế.

Thuế TP HCM ghi nhận sự phối hợp từ Agribank và doanh nghiệp công nghệ phối hợp đã góp phần rút ngắn thời gian hỗ trợ, nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi giảm tải áp lực cho cán bộ thuế tại các điểm tiếp nhận trực tiếp.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc phối hợp VNPAY đồng hành trong chiến dịch lần này thể hiện cam kết của Agribank trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền tài chính toàn diện, minh bạch, hiện đại.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ trực tiếp tại chợ truyền thống, cụm kinh doanh và khu dịch vụ, giúp hình thành thói quen số trong hoạt động bán hàng và quản lý giao dịch.

Minh Ngọc