Agribank hợp tác VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Agribank ký hợp tác cùng VNPAY, triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, chiều 1/12.

Theo thỏa thuận, Agribank và VNPAY sẽ cung cấp hệ sinh thái công cụ tích hợp, chi phí thấp, bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, cùng khả năng kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Việc đồng bộ dữ liệu giúp hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, quản lý dòng tiền hiệu quả và chuẩn hóa quy trình vận hành, những yêu cầu vốn khó với nhóm khách hàng có mức độ số hóa hạn chế.

Song song giải pháp công nghệ, Agribank còn triển khai nhiều ưu đãi tài chính như miễn phí mở và duy trì tài khoản thanh toán, ưu đãi tài khoản số đẹp, miễn phí thông báo số dư qua OTT trên ứng dụng Agribank Plus. Ngân hàng cũng dành gói tín dụng ưu đãi từ 4,5% một năm cho hộ kinh doanh.

Đại diện Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh. Ảnh: Agribank

Về phía đối tác, VNPAY giới thiệu gói giải pháp chuyển đổi số toàn diện được cung cấp miễn phí trong ba năm, giúp hộ kinh doanh tiếp cận nhanh công cụ quản trị mà không cần bỏ chi phí đầu tư ban đầu. Gói này bao gồm VNPAY-Invoice, VNPAY Cloud, chữ ký số VNPAY-CA, phần mềm quản lý bán hàng và thiết bị thanh toán như VNPAY-POS và PhonePOS, cho phép các hoạt động bán hàng và thanh toán diễn ra trên một nền tảng thống nhất.

Ông Phạm Toàn Vượng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Agribank

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank, cho biết để chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai theo Nghị định 70 của Chính phủ và các quy định mới của Bộ Tài chính, hàng triệu hộ kinh doanh sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử, truyền dữ liệu thuế tự động và xây dựng quy trình quản trị bài bản. Việc hợp tác với VNPAY là bước đi chiến lược nhằm đồng hành với nhóm khách hàng này trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng.

Theo ông Vượng, mục tiêu của Agribank không dừng lại ở cung cấp dịch vụ tài chính mà hướng tới hỗ trợ hoàn thiện toàn bộ chuỗi vận hành, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi số một cách tự tin và thuận lợi.

Đại diện VNPAY, ông Lê Tánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đánh giá Agribank có lợi thế lớn nhờ mạng lưới rộng khắp, khả năng tiếp cận sâu đến khu vực nông thôn, miền núi và nhóm hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Ông cho rằng bộ giải pháp hợp tác sẽ giúp hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ yêu cầu kê khai thuế, quản lý doanh thu theo thời gian thực và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, yếu tố quan trọng để chuyển từ mô hình kinh nghiệm sang mô hình dựa trên dữ liệu.

Ông Lê Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VNPAY phát biểu. Ảnh: Agribank

Bộ giải pháp "0 đồng" của VNPAY, kết hợp cùng ưu đãi tài chính và mạng lưới rộng khắp của Agribank, được kỳ vọng giúp hộ kinh doanh giảm đáng kể chi phí vận hành và nhanh chóng làm quen với hệ thống quản trị số. Việc tập trung mọi hoạt động bán hàng, quản lý tồn kho, khách hàng và doanh thu trên một nền tảng thống nhất cũng giúp nhóm này đáp ứng các yêu cầu mới về hóa đơn điện tử và chuẩn hóa dữ liệu, những điều kiện đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ mô hình thủ công sang quản lý dựa trên số liệu.

Hợp tác giữa Agribank và VNPAY còn mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh cho hộ kinh doanh, lực lượng chiếm tỷ trọng lớn của nền kinh tế nhưng có hạn chế về nguồn lực công nghệ. Khi quy trình vận hành được minh bạch và tự động hóa, chủ hộ dễ dàng tiếp cận tín dụng, mở rộng hoạt động và tham gia thương mại điện tử, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số hóa toàn diện.

Minh Ngọc