Agribank hợp tác Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai

Agribank ký hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với quy trình kê khai thuế mới, tuân thủ quy định pháp luật, ngày 3/12.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ triển khai các giải pháp gồm: hỗ trợ mở tài khoản và nộp thuế điện tử; tích hợp thanh toán với hóa đơn điện tử; hướng dẫn sử dụng máy tính tiền; tổ chức các điểm tư vấn trực tiếp tại cơ sở; đồng thời truyền thông rộng rãi để hộ kinh doanh nắm bắt và làm quen với quy trình kê khai mới.

Đại diện Agribank và Cục Thuế trong lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Agribank

Để hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng yêu cầu quản lý thuế mới, Agribank chủ động xây dựng gói giải pháp tích hợp gồm hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, chữ ký số và phần mềm quản lý bán hàng tích hợp trong ứng dụng ngân hàng. Trong ngày 3/12, Agribank cũng tổ chức tập huấn nội bộ trên toàn hệ thống; đồng thời nhiều chi nhánh cũng đã ký thỏa thuận phối hợp với cơ quan thuế các tỉnh, thành.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá bộ giải pháp có sự tiến bộ đáng kể, tích hợp từ khâu quản lý bán hàng cho đến các nghiệp vụ về khai thuế trong một nền tảng khép kín. Hộ kinh doanh có thể yên tâm sử dụng, không cần phải cài đặt nhiều phần mềm riêng lẻ. Điều này được kỳ vọng giảm sai sót, tăng tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Agribank

Hiện cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó 2,2 triệu hộ thuộc diện quản lý thuế. Theo Cục Thuế, việc chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai là bước đi cần thiết nhằm tăng minh bạch, chuẩn hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức cho khu vực kinh tế này.

Trong bối cảnh đó, mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank, phần lớn đặt tại nông thôn và vùng sâu vùng xa được xác định là kênh hỗ trợ quan trọng giúp hộ kinh doanh tiếp cận mô hình thuế mới. Bởi ngân hàng có lợi thế về am hiểu địa bàn, tệp khách hàng rộng và khả năng hướng dẫn trực tiếp tới từng hộ, đặc biệt tại những nơi điều kiện công nghệ còn hạn chế.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, cho biết việc hợp tác với Cục Thuế nằm trong định hướng đồng hành cùng Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.

"Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Agribank trong giai đoạn hiện nay", ông khẳng định.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Agribank

Để hợp tác đạt hiệu quả tại từng địa phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank yêu cầu các chi nhánh trên toàn quốc phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế địa phương để tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế.

"Đội ngũ cán bộ nhân viên phải là "đại sứ chuyển đổi số", "đại sứ Văn hóa của Agribank", giữ gìn tác phong làm việc mẫu mực, tận tâm, gần gũi, chủ động giải thích rõ ràng, giúp người dân hiểu, thực hiện được và yên tâm trong quá trình chuyển đổi", ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Agribank hiện quản lý hơn 3.000 khách hàng hộ kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý mới về hóa đơn điện tử, ngân hàng cũng chủ động xây dựng gói giải pháp toàn diện dành cho hộ kinh doanh.

Trước đó, ngày 1/12, Agribank và VNPAY đã ký kết triển khai giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, bao gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và lưu trữ đám mây. Song song giải pháp công nghệ, ngân hàng miễn phí mở và duy trì tài khoản thanh toán; tặng tài khoản số đẹp; miễn phí thông báo số dư OTT trên Agribank Plus; các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động.

Ngân hàng cho biết sẽ phát huy tối đa nguồn lực, nền tảng công nghệ và mạng lưới rộng lớn trên toàn quốc để hỗ trợ cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Thuế, hướng tới thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, trở thành động lực phát triển của đất nước.

Minh Ngọc