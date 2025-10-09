Agribank hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công tại điểm giao dịch

Agribank hợp tác Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội (TTPVHCC) triển khai mô hình tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn thành phố.

Theo thỏa thuận, Agribank sẽ bố trí không gian tại các điểm giao dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội làm "Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của TTPVHCC". Tại các điểm giao dịch, Agribank phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và Công ty Luật Trần Anh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục hành chính, như: đăng ký và xóa đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp, giải chấp); cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất...

Ngoài ra, người dân có thể làm thủ tục thay đổi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các thủ tục hành chính về hộ tịch.

Đại diện 3 bên (Agribank - TTPVHCC - Công ty Luật TNHH Trần Anh) ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Agribank

Mô hình liên thông ba trụ cột "Tài chính - Hành chính - Pháp lý" đầu tiên được triển khai tại Hà Nội này giúp người dân được hướng dẫn, tư vấn, nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính ngay tại ngân hàng; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 10-30 ngày xuống còn 5-10 ngày. Quy trình hướng dẫn đồng bộ cũng giúp hạn chế sai sót, giảm tỷ lệ hồ sơ bị trả lại.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đánh giá cao sáng kiến hợp tác tích hợp "Tài chính - Pháp lý - Hành chính", góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong ngành ngân hàng. Ông đề nghị các bên sau giai đoạn thí điểm cần tổng kết, đánh giá hiệu quả bằng số liệu cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, nâng cap chất lượng mô hình.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Agribank

Đồng quan điểm, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đánh giá mô hình phù hợp với chủ trương "lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ".

Giai đoạn đầu, mô hình sẽ được thí điểm tại 5 điểm giao dịch của Agribank gồm: Chi nhánh Sóc Sơn - Phòng giao dịch Phù Lỗ; Chi nhánh Hà Tây I - Phòng giao dịch Tản Lĩnh; Chi nhánh Hà Tây; Chi nhánh Hà Nội I và Chi nhánh Tam Trinh. Trong đó, điểm đầu tiên tại Hội sở Chi nhánh Hà Nội I, đã được khai trương vào ngày 8/10.

Các đại biểu cắt băng khai trương "Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận dịch vụ công" tại Hội sở Chi nhánh Hà Nội I. Ảnh: Agribank

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội cho biết, việc triển khai mô hình tại ngân hàng là bước đi thiết thực, hiện thực hóa phương châm "mang thủ tục hành chính đến bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào" để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngoài trụ sở hành chính, ngoài khung giờ hành chính.

"Đây không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà là sự hội tụ của khát vọng đổi mới, tinh thần đồng hành cùng Chính phủ và sứ mệnh phục vụ nhân dân của Agribank", ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Agribank

Trong hơn 37 năm hoạt động, Agribank luôn gắn phát triển kinh doanh với phục vụ cộng đồng. Việc triển khai mô hình dịch vụ công tại điểm giao dịch là bước đi cụ thể nhằm đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao trải nghiệm trong tiếp cận hành chính công.

Minh Ngọc