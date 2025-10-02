Agribank hỗ trợ Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 10

Trong chuyến công tác tại Nghệ An ngày 30/9-1/10, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ cùng đoàn công tác đã trao 5 tỷ đồng, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 10.

Số tiền được trích từ Quỹ phúc lợi của Agribank để hỗ trợ trực tiếp các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt tại Nghệ An.

Tại lễ khai trương chi nhánh Vinh, Nghệ An, đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank (thứ 2 từ phải sang) đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Agribank

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ, với sức gió giật cấp 12-13, mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Toàn tỉnh có hơn 19.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 2.200 nhà ngập lụt, nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi hư hại, đời sống người dân đảo lộn. Một số điểm giao dịch của Agribank cũng bị ngập úng, song nhờ chuẩn bị từ trước nên không thiệt hại lớn, hoạt động ngân hàng vẫn được duy trì liên tục.

Đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An. Ảnh: Agribank

Tại các buổi làm việc, ông Tô Huy Vũ yêu cầu các chi nhánh Agribank trên địa bàn chủ động rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, xác định những khách hàng bị thiệt hại do bão lụt, đặc biệt là những khách hàng có tài sản đảm bảo là nhà ở, đất đai, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.

Đại diện Agribank cho biết, ngân hàng sẽ triển khai các gói tín dụng để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh. Đồng thời, nhà băng cũng lên kế hoạch ban hành các chương trình tín dụng đặc thù cho khách hàng bị thiệt hại do bão Bualoi trong thời gian sớm nhất và phát triển sản phẩm bảo hiểm thiên tai nhằm giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro lâu dài.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Agribank không chỉ đi đầu trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn, mà còn là đơn vị luôn tiên phong trong công tác thiện nguyện, góp phần ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Tại lễ khai trương chi nhánh Nam Nghệ An, lãnh đạo Agribank đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Agribank

Với phương châm "Ngân hàng vì cộng đồng", nhiều năm qua, Agribank đã triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ thiết thực cho các tỉnh miền Trung: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tài trợ trường học, trạm y tế; trao học bổng, thiết bị dạy học cho học sinh - giáo viên; cấp con giống, cây giống, phương tiện sản xuất giúp người dân khôi phục sinh kế, tái thiết sản xuất sau thiên tai.

Những hoạt động này góp phần ổn định đời sống, khẳng định vai trò chủ lực của Agribank trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trở thành điểm tựa đồng hành cùng người dân trong những giai đoạn khó khăn. Agribank cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò "Ngân hàng vì cộng đồng", đồng hành với khách hàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên cả nước.

Minh Ngọc