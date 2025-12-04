Agribank hỗ trợ Hà Nội chuyển đổi số, cải cách hành chính

Agribank tài trợ Kiosk thông minh, hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, tiếp nhận dịch vụ công tại điểm giao dịch, hỗ trợ Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.

Giai đoạn đầu, ngân hàng hỗ trợ 10 Kiosk thông minh thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Hệ thống ứng dụng AI, OCR, xác thực khuôn mặt, cho phép thực hiện chứng thực trực tiếp tại Kiosk.

Trước đây, người dân phải mang bản chính đến nộp trực tiếp, chờ đối chiếu và nhận kết quả sau nhiều giờ. Với mô hình mới, người dùng chỉ cần quét tài liệu tại Kiosk; hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và cấp bản sao điện tử trong 3-5 phút, kết quả được trả trực tuyến qua email, mã QR hoặc ứng dụng di động. Cơ chế ký số và đóng dấu điện tử giúp tăng tính minh bạch, giảm rủi ro sai sót và tối ưu chi phí giấy tờ, lưu trữ.

Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử do Agribank tài trợ. Ảnh: Agribank

Trước khi số hóa quy trình, mỗi tháng thủ đô tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính. Trong khi đó, hầu hết các xã, phường chỉ có 1-2 cán bộ tư pháp đảm nhiệm. Hệ thống AI hỗ trợ đối chiếu và xác minh giúp cán bộ hành chính giảm tải đáng kể khối lượng công việc. Hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp tăng 3-5 lần, trong khi vẫn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tuyệt đối.

Việc đưa các Kiosk thông minh vào hoạt động cũng giúp giảm sử dụng giấy, mực in và chi phí lưu trữ, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng một nền hành chính xanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Ảnh: Agribank

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao mô hình thí điểm Kiosk thông minh và nỗ lực của các bên trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số và cải cách hành chính của thủ đô.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Agribank

Từ ngày 10/11, người dân đến Chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội bắt đầu được trải nghiệm mô hình mới. Sau thời gian thử nghiệm, mô hình sẽ được nghiên cứu mở rộng sang các chi nhánh hành chính công, điểm giao dịch Agribank và một số địa điểm công cộng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Theo ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch HĐTV Agribank, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình Kiosk thông minh, gắn với xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử. Đây là cơ hội để đưa dịch vụ công về gần dân hơn, tạo điều kiện để mỗi người dân có thể tiếp cận công nghệ số, ngân hàng số, dịch vụ công số mọi lúc, mọi nơi.

"Chúng tôi cam kết đồng hành cùng chính quyền các cấp triển khai mô hình, đào tạo, hướng dẫn, truyền thông để mọi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công số", đại diện Agribank nhấn mạnh.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Agribank

Trước đó, Agribank, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công ty Luật TNHH Trần Anh đã ký kết triển khai điểm tư vấn, hỗ trợ và tiếp nhận dịch vụ công tại các điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn Hà Nội. Mô hình được kỳ vọng giúp giảm chi phí xã hội, tiết kiệm thời gian và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công cho người dân.

Với vai trò ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Minh Ngọc