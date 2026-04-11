Agribank giảm lãi suất huy động và cho vay 0,5%

Agribank điều chỉnh giảm 0,5% một năm lãi suất huy động kỳ hạn từ 24 tháng đối với khách hàng cá nhân, hiệu lực từ ngày 13/4.

Thông tin được đưa ra sau cuộc họp ngày 9/4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các ngân hàng thương mại về điều hành chính sách tiền tệ.

Theo cơ chế áp dụng tại Agribank, lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng là mức tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung và dài hạn. Khi mức này giảm 0,5% một năm, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh tương ứng.

Động thái điều chỉnh lãi suất được thực hiện trong bối cảnh các ngân hàng thương mại triển khai định hướng ổn định mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Thực tế, từ đầu năm, Agribank đã triển khai các giải pháp điều hành lãi suất và cơ cấu nguồn vốn trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất huy động và áp lực thanh khoản gia tăng. Các biện pháp tập trung vào cân đối nguồn vốn, kiểm soát chi phí và duy trì thanh khoản hệ thống.

Ngân hàng cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), ưu tiên sử dụng các nguồn vốn có chi phí hợp lý, đồng thời phát triển sản phẩm huy động trên kênh số và mở rộng tiền gửi từ dân cư. Việc điều chỉnh lãi suất được thực hiện dựa trên diễn biến thị trường và cân đối thanh khoản thực tế.

Theo đại diện nhà băng này, việc điều hành lãi suất tiền gửi giúp duy trì nguồn vốn ổn định, kiểm soát chi phí đầu vào, qua đó tạo dư địa để giữ mặt bằng lãi suất cho vay ở mức phù hợp, hỗ trợ nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành ưu tiên và nhóm khách hàng có nhu cầu vốn. Việc triển khai đồng thời các giải pháp về lãi suất và tín dụng nhằm thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn chịu áp lực, ngân hàng này đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đồng thời giảm 0,5% lãi suất cho vay và duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi. Các động thái này được triển khai theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhằm góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

