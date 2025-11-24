Agribank giảm lãi suất cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Agribank giảm lãi suất cho vay tối đa 2% một năm, hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi bão số 12,13 và mưa lũ sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 12, 13 và mưa lũ gây ra tại các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh triển khai giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực tiếp bị ảnh hưởng. Các địa phương được hỗ trợ bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng.

Theo đó, đối với dư nợ hiện hữu (bao gồm VND và USD) tại thời điểm 19/11 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 0,5% - 2% một năm, không thu lãi chậm trả. Bên cạnh đó, ngân hàng điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn, áp dụng từ 19/11 đến 18/2/2026.

Ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Agribank

Đối với khoản vay mới phát sinh từ 19/11 đến 31/12 (không bao gồm các khoản vay được áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), nhà băng giảm lãi suất cho vay 0,5% một năm so với lãi suất tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Ngoài ra, Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác như: cho vay mới, cho vay tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ theo quy định của pháp luật và của ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, Agribank cũng đã triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão số 10, bão số 11 và mưa lũ sau bão khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai.

Với truyền thống "Ngân hàng vì cộng đồng", trong thời gian qua, Agribank đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và mưa lũ để nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn và trao kinh phí an sinh xã hội hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương.

Vừa qua, Agribank đã ủng hộ 11 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai. Năm nay, ngân hàng đã dành 500 tỷ đồng chi cho các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc, trong đó hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Minh Ngọc