Agribank giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm nhằm giúp khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11 và mưa lũ sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Các cơn bão liên tiếp trong tháng 9 và 10/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để hỗ trợ các tỉnh, thành phố và người dân khắc phục hậu quả, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Theo đó, Agribank chỉ đạo các chi nhánh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực tiếp bị ảnh hưởng của bão, lũ lụt.

Đối với dư nợ hiện hữu (bao gồm VND và USD) tại thời điểm 30/9 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay, không thu lãi chậm trả, đồng thời, điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian ngày 1/10 - 31/12.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 1/10 đến 31/12, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Ngân hàng Agribank giảm lãi suất cho vay cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Agribank

Song song với chính sách giảm lãi suất cho vay, ngân hàng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khác, gồm: cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi, giúp khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai.

Trước đó, ngay sau bão, các đoàn công tác của Agribank đã trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo hỗ trợ khách hàng và trao kinh phí an sinh xã hội hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả.

Trong các ngày 30/9 - 1/10, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank dẫn đầu đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, đoàn trao kinh phí an sinh xã hội hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đến các chi nhánh Agribank để hưởng ưu đãi. Ảnh: Agribank

Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank dành gần 40 tỷ đồng tài trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong tổng số hơn 400 tỷ đồng chi ủng hộ cho các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Đại diện ngân hàng chia sẻ, với các chính sách đồng bộ được triển khai kịp thời, Agribank muốn hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa chi phí, có thêm nguồn lực để sớm vượt qua khó khăn, tái thiết hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Nhật Lệ