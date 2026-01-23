Agribank dành 10 tỷ đồng tri ân khách hàng dịp Tết

Agribank triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng "Xuân an khang - Sinh nhật vàng", với hơn 5.500 phần quà, tổng giá trị 10 tỷ đồng, dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng (kỳ hạn 6 hoặc 9 tháng) hoặc từ 15 triệu đồng (kỳ hạn 12 tháng) tại các điểm giao dịch của Agribank sẽ được nhận một mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Chương trình được triển khai theo hai đợt. Đợt 1, diễn ra từ ngày 20/1 đến 28/2 (có thể kết thúc sớm khi hết mã dự thưởng), gồm các giải: 10 giải Đại Phát, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 88,88 triệu đồng; 20 giải Phát Tài, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm hơn 38,38 triệu đồng; 400 giải Tài Lộc, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm hơn 3,8 triệu đồng; 1.100 giải May Mắn, mỗi giải 1 triệu đồng.

Đợt 2 kéo dài từ ngày 2/3 đến hết 31/3 (hoặc kết thúc sớm nếu hết mã dự thưởng), với cơ cấu gồm một giải Gắn Kết là sổ tiết kiệm trị giá 380 triệu đồng; 20 giải Đồng Hành, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm 38 triệu đồng; 200 giải Tri Ân, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm 3,8 triệu đồng; 3.800 giải May Mắn, mỗi giải 1 triệu đồng.

Khách hàng làm thủ tục gửi tiết kiệm tại quầy. Ảnh: Agribank

Agribank cho biết việc quay số xác định khách hàng trúng thưởng sẽ được tổ chức công khai, minh bạch ngay sau khi kết thúc mỗi đợt, với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng và khách hàng tham gia. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố tại các điểm giao dịch trên toàn quốc, trên website chính thức của Agribank, các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến khách hàng trúng thưởng.

Theo đại diện ngân hàng, chương trình "Xuân an khang - Sinh nhật vàng" là hoạt động tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Agribank trong suốt thời gian qua, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm các sản phẩm tiết kiệm an toàn, tiện ích. Bên cạnh chương trình này, nhà băng cũng triển khai nhiều hoạt động ưu đãi khác nhân dịp sinh nhật như ưu đãi lãi suất cho vay, ưu đãi thanh toán thẻ, dịch vụ ngân hàng số và các chương trình khuyến khích giao dịch trên ứng dụng Agribank Plus.

Minh Ngọc