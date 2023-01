Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ 3 tỷ đồng xây trạm y tế

Ngày 5/1, Agribank Bắc Thanh Hóa phối hợp với chính quyền phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa cắt băng khánh thành, bàn giao công trình trạm y tế phường Quảng Cát.

Công trình do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ có quy mô 2 tầng, 6 phòng, tổng diện tích sàn 250 m², cải tạo khu nhà điều trị 2 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ khác.

Trạm y tế phường Quảng Cát có nhiệm vụ sơ cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 10.000 nhân khẩu của phường với lưu lượng hơn 4.000 lượt người mỗi năm.

Lễ khánh thành, bàn giao trạm y tế phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa.

Đại diện phường Quảng Cát cho biết, cơ sở cũ của trạm (xây dựng từ năm 1998), các phòng khám chữa bệnh đã xuống cấp không bảo đảm vệ sinh trong khám chữa bệnh. Do vậy, việc khánh thành, đưa vào sử dụng trạm y tế phường Quảng Cát do Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ sẽ giúp địa phương thực hiện mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Việc nâng cấp cơ sở vật chất cũng tạo điều kiện cho các bác sĩ ứng dụng máy móc hiện đại vào hoạt động khám chữa bệnh. Qua đó, nâng cao năng lực sơ cấp cứu người bị tai nạn, sản khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nhất là bảo đảm an toàn trong công tác tiêm chủng.

Công trình nhằm chia sẻ với những khó khăn, vất vả, đồng thời góp phần chung tay cùng với trạm y tế phường Quảng Cát trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo sức khỏe nhân dân tuyến cơ sở. Đây cũng là tấm lòng của 350 cán bộ nhân viên Agribank Bắc Thanh Hóa hướng đến cộng đồng, chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2023).

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Cát - Mai Văn Phương cho biết: "Công trình góp phần không nhỏ trong việc cải tạo cơ sở vật chất của địa phương, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con nhân dân nơi đây".

Bốn năm qua, Agribank Bắc Thanh Hoá đã ủng hộ gần 13 tỷ đồng cho công tác từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, các công trình tài trợ y tế, giáo dục đạt giá trị gần 9 tỷ đồng, góp phần khẳng định trách nhiệm của Agribank với cộng đồng.

(Nguồn và ảnh: Agribank Bắc Thanh Hóa)