Agi xuất khẩu khăn giấy ướt sang Hàn Quốc

Khăn giấy ướt Agi đạt chứng nhận an toàn từ Hàn Quốc và được lựa chọn xuất khẩu sang xứ sở kim chi.

Đại diện nhãn hàng Agi cho biết tại Việt Nam, khăn ướt được xem như một sản phẩm công nghiệp, với quy trình kiểm định tập trung chủ yếu vào chất lượng công nghiệp và độ an toàn cơ bản. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, khăn giấy ướt lại nằm trong danh mục mỹ phẩm, đồng nghĩa với việc các sản phẩm phải trải qua quy trình kiểm định và đánh giá khắt khe hơn rất nhiều.

Lý do cho sự khác biệt này là bởi Hàn Quốc coi khăn ướt không đơn thuần là một sản phẩm làm sạch mà còn tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với da, đặc biệt là da của trẻ em, đối tượng cần được bảo vệ kỹ càng nhất. Vì vậy, mỗi thành phần trong khăn ướt phải được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không gây kích ứng, không chứa các hóa chất độc hại và phải đạt tiêu chuẩn an toàn da liễu trước khi được đưa ra thị trường.

Tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe song Angel Việt Nam vẫn quyết tâm đưa khăn ướt Agi vào thị trường Hàn Quốc." Quyết định xuất khẩu không chỉ giúp nâng tầm thương hiệu Việt mà còn khẳng định chất lượng sản phẩm của công ty trên thị trường quốc tế", đại diện thương hiệu nói.

Theo đó, khăn giấy ướt Agi đạt chứng nhận an toàn KFDA (KFDA Certificate) từ Viện nghiên cứu và thử nghiệm môi trường sống xây dựng Hàn Quốc.

Giấy chứng nhận KFDA là tài liệu do các tổ chức được đơn vị này ủy quyền cấp cho doanh nghiệp, xác nhận doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu để xuất khẩu sản phẩm sang Hàn Quốc. Các sản phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc đều phải dán nhãn về vệ sinh an toàn theo quy định và hướng dẫn của KFDA. Nhãn dán không được bao trùm hết nhãn sản phẩm gốc và phải hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản như yêu cầu về gắn nhãn mác sản phẩm và phải được đánh giá về độ an toàn của các thành phần có trong sản phẩm cũng như thông tin được nêu trên bao bì, nội dung. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm như: lưu ý, tiêu chuẩn hay cách thức sử dụng, tiêu dùng sản phẩm.

Ngoài ra, khăn ướt Agi được làm từ các thành phần tự nhiên, không chứa những hóa chất độc hại như paraben, cồn hay hương liệu nhân tạo, mang lại sự an tâm cho mẹ mỗi khi sử dụng.

"Chúng tôi hiểu rằng mỗi sản phẩm đưa ra thị trường không chỉ là một mặt hàng tiêu dùng mà còn là sự bảo vệ và nuôi dưỡng yêu thương của ba mẹ dành cho con cái", đại diện nhãn hàng chia sẻ

Theo đại diện nhãn hàng, Hàn Quốc là quốc gia có tiềm năng tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm dành cho trẻ em, đặc biệt là những các sản phẩm an toàn, không gây kích ứng cho da nhạy cảm. Việc xuất khẩu khăn ướt sang Hàn Quốc sẽ giúp công ty tiếp cận với các thị trường khó tính khác, đồng thời gia tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng trong nước.

