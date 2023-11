AFS - Xưởng dệt của Picasso và biểu tượng độc bản của Stefano Ricci

Những thước vải ASF dệt từ cỗ máy do danh họa Picasso sáng chế đại diện cho tầm nhìn và khát vọng thương hiệu Stefano Ricci theo đuổi.

Nhắc đến Picasso, hầu hết đều nghĩ đến những tác phẩm hội họa kinh điển. Hiếm ai biết rằng ông còn là nhà thiết kế vĩ đại với những phát minh thú vị, bao gồm cỗ máy dệt cổ và những thước vải đi cùng năm tháng ASF. Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi, đại biểu cho khát vọng của thương hiệu thời trang Stefano Ricci trong suốt những năm qua.

Xưởng dệt của Picasso là nơi sinh ra những thước vải lụa độc bản, mang vẻ đẹp vượt thời gian và yếu tố di sản đương đại. Ảnh: Stefano Ricci

Xưởng dệt lụa ASF của Picasso

Xưởng dệt lụa cổ Antico Setificio Fiorentino (ASF - xưởng lụa cổ Florence) của Picasso trước đây tọa lạc ở trung tâm San Frediano, nơi bao quanh bởi thủ phủ Florence hùng vĩ. Từ ý tưởng của danh họa, các nghệ nhân đã dệt nên những thước lụa pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, gắn bó với lịch sử từ năm 1786.

Khung dệt cổ đầu tiên tại xưởng lụa Florence được chế tạo dựa trên bản vẽ của họa sĩ Leonardo da Vinci lần đầu vào thế kỷ 18. ASF là một trong số ít xưởng sản xuất tơ lụa cổ còn sót lại trên thế giới. Sự trân trọng nghề thủ công truyền thống và tình yêu của nghệ nhân đã giúp bảo tồn nơi này, tôn vinh nhịp sống gắn liền những cỗ máy dệt với tuổi đời hàng thế kỷ.

Đây cũng chính là bản chất và nguồn gốc tạo nên danh tiếng của những thước lụa "Made in Florence". Ngày nay AFS vẫn theo đuổi sứ mệnh nguyên bản là "mang vẻ đẹp đến với thế giới bằng di sản được kiến tạo và gìn giữ dựa trên truyền thống lâu đời".

Nơi lưu trữ kho tàng thiết kế quý tộc

ASF thành lập vào thế kỷ 18 như một kho lưu trữ khung dệt, vải và thiết kế của một số gia đình quý tộc từ Florence như: Gherardesca, Pucci, Bartolozzi, Corsini và Agresti. Về sau, nơi này dần được tận dụng và trở thành một xưởng may thực thụ. Đây cũng là một trong số ít xưởng lâu đời trên thế giới vẫn sản xuất các loại vải thủ công theo yêu cầu được nhiều nhà mốt và giới mộ điệu săn đón.

Vải từ Antico Setificio Fiorentino không chỉ khác biệt ở chất lượng, kỹ thuật dệt và kết cấu. Ảnh: Stefano Ricci

Các thiết kế trong kho lưu trữ của ASF còn mang nguồn cảm hứng từ thời phục hưng. Xưởng cũng nhận các đơn đặt hàng cá nhân hóa với quy mô nhỏ theo yêu cầu khách hàng.

Nhiều kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất trên thế giới đã giao phó ASF sản xuất các loại vải thượng hạng lẫn các thiết kế của riêng họ, gồm cả những sáng tạo độc bản với chi tiết tinh xảo.

Xưởng dệt lâu đời này còn được giới mộ điệu ví như cái nôi của những dự án đặc biệt. Những tạo tác khó thể tái tạo ở nơi khác như trang phục nam làm bằng vải Broccatello Giglio cho show diễn thời trang Dolce & Gabbana 2020 ở Florence, hay Capsule Collection với các sản phẩm haute couture của Maison Stefano Ricci.

Xưởng lụa Antico Setificio Fiorentino do Leonardo de Davinci thiết kế, nay thuộc quyền sở hữu của Stefano Ricci. Ảnh: Stefano Ricci

Với bề dày lịch sử, nghệ thuật và tính tỉ mỉ trong truyền thống dệt vải vùng Florence, ASF được xem là đại diện của khát vọng và tầm nhìn về chất lượng mà Stefano Ricci, thương hiệu chuyên sản xuất trang phục, phụ kiện cho giới siêu giàu, theo đuổi. Nhà mốt đã thành công sở hữu xưởng dệt ASF vào năm 2010, góp phần vào hệ sinh thái độc bản "SR World" chọn lọc dành riêng cho giới thượng lưu từ nhà mốt Italy.

Nhà mốt dành riêng cho giới thượng lưu

Năm 1972, Stefano Ricci đặt nền móng cho đế chế thời trang tại Via dei Niccoli, Florence, Italy. Đây là thương hiệu thời trang dành riêng cho các quý ông có trụ sở chính tại Fiesole, vùng Tuscany. Loạt sản phẩm quần áo may đo, may sẵn và phụ kiện của nhà mốt đều sử dụng chất liệu cao cấp, quý hiếm và độc bản.

Royal Eagle - biểu tượng đại bàng được giới thiệu năm 2005 làm nên sự đặc trưng cho các sản phẩm của Stefano Ricci. Theo thương hiệu, đại bàng là hình ảnh tượng trưng cho danh dự, quyền lực, lòng kiêu hãnh, cũng như vị thế bá chủ - những từ khóa gắn liền với chân dung khách hàng của Ricci.

Sắp tới, tất cả những tạo tác trên của Stefano Ricci sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, đáp ứng nhu cầu mua sắm của giới thương lưu và những người có gu trên dải đất chữ S. Ảnh: Stefano Ricci

Nói đến may đo, Ricci cho biết những bộ suit "100% made in Italy" với mức giá tính bằng số giờ làm việc của các nghệ nhân là một trong những sản phẩm tạo nên tên tuổi Stefano Ricci trong giới tài phiệt. Chất liệu vải, họa tiết, màu sắc, tỷ lệ cơ thể, phối màu... mỗi yếu tố đều được đảm bảo bởi các chuyên gia để tạo nên sản phẩm tối ưu.

Góp phần hoàn thiện và nâng tầm cho những bộ suit là dòng đồ da. Với kỹ thuật chế tác giày và xử lý da của người Florence, gia tộc Ricci sử dụng đa dạng các chất liệu hiếm như da rắn, da cá sấu, da đà điểu... kết hợp với kim cương và đá quý, tạo nên những đôi giày da và dây lưng với số lượng có hạn hoặc làm theo yêu cầu của khách hàng.

Á Hiên