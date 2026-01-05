Africa Global Logistics xây ba cầu cảng tại cảng Bagamoyo

TanzaniaAfrica Global Logistics, đơn vị thuộc tập đoàn vận tải biển MSC sẽ tham gia thiết kế, xây dựng và vận hành giai đoạn đầu của cảng Bagamoyo, tổng vốn dự án 2,1 tỷ USD.

Africa Global Logistics (AGL), công ty con của Tập đoàn Mediterranean Shipping Company (MSC), vừa ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Cảng biển Tanzania (TPA) để tham gia xây dựng cảng Bagamoyo (Mbegani).

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, AGL sẽ xây dựng ba cầu cảng đầu tiên trong tổng số 28 cầu cảng thuộc dự án phát triển cảng Bagamoyo. Dự án dự kiến triển khai theo ba giai đoạn, trong đó giai đoạn một sẽ bắt đầu từ năm tới.

TPA đã trao cho AGL quyền thiết kế, xây dựng và vận hành ba cầu cảng đầu tiên tại cảng Bagamoyo. "Chúng tôi kỳ vọng việc xây dựng ba cầu cảng mới sẽ khởi công vào đầu tháng một", ông Plasduce Mbossa, Tổng giám đốc TPA, cho biết, đồng thời kêu gọi thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia dự án nhằm tạo bước chuyển lớn cho hoạt động cảng biển của Tanzania.

Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án cảng Bagamoyo ước tính khoảng 2,1 tỷ USD. Riêng ba cầu cảng đầu tiên dự kiến được thiết kế và xây dựng trong vòng ba năm.

AGL thời gian qua tăng cường tham gia các dự án mở rộng cảng biển trên khắp châu Phi, bao gồm tại Cộng hòa Congo, Angola, Namibia và Bờ Biển Ngà. Doanh nghiệp cho biết việc đầu tư vào Tanzania sẽ giúp AGL mở rộng khả năng tiếp cận nhiều thị trường châu Phi, nhờ vị trí chiến lược của cảng Bagamoyo trên Ấn Độ Dương.

Africa Global Logistics là đơn vị logistics đa phương thức hoạt động tại châu Phi. AGL ra đời từ việc tái thương hiệu của Bolloré Africa Logistics sau khi được MSC tiếp quản, nhằm mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới logistics trên lục địa này. Công ty có mặt ở hơn 50 quốc gia với khoảng 23.000 nhân sự, cung cấp các giải pháp từ vận tải cảng, hàng hải, đường sắt đến dịch vụ logistics trọn gói. Doanh nghiệp quản lý hàng loạt cơ sở cảng, kho bãi và các tuyến kết nối nội địa - quốc tế, góp phần nâng cao năng lực kết nối thương mại và phát triển hạ tầng logistics ở châu Phi và các thị trường khác.

