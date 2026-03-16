AFC: Tuyển Malaysia khó bị đình chỉ thi đấu như Timor Leste

MalaysiaTheo Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John, tuy cùng vấn đề gian lận nhập tịch, bối cảnh khác nhau có thể khiến cách xử lý Malaysia khác với Timor Leste cách đây ít năm.

Năm 2017, AFC hủy tư cách thi đấu của 12 cầu thủ Timor Leste gốc Brazil trong giai đoạn 2011-2015. Sai phạm được xác định sau khi Bộ Tư pháp Timor Leste thông báo hộ chiếu của nhóm cầu thủ này là bất hợp pháp. LĐBĐ nước này bị kết tội làm giả giấy khai sinh, dẫn đến hủy kết quả 29 trận đấu, trong đó 7 trận thuộc vòng loại World Cup 2018, đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, Timor Leste còn bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2023.

Malaysia cũng đang vướng vụ việc tương tự, sau khi FIFA xác định 7 cầu thủ gốc nước ngoài sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ, để đăng ký thi đấu dưới dạng cầu thủ mang dòng máu lai. Họ bị cấm thi đấu 12 tháng, kể từ tháng 9/2025, nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Phía Malaysia đã kháng cáo bất thành lên cả FIFA lẫn Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á Datuk Seri Windsor John tham dự họp báo tại trụ sở LĐBĐ Malaysia ngày 16/3/2026. Ảnh: AFP

Vụ việc đang đến lượt AFC xử lý, do có Malaysia sử dụng cầu thủ vi phạm trong hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Bên cạnh khả năng bị xử thua 0-3 ở hai trận này, Malaysia nguy cơ bị cấm dự vòng loại Asian Cup tiếp theo như Timor Leste.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Windsor John khẳng định hai vụ việc có bối cảnh khác nhau. "Vụ của Timor Leste được phát hiện sau khi giải đấu kết thúc", ông Windsor nói ở họp báo tại trụ sở FAM trưa nay. "Vì vậy, chúng tôi không thể áp dụng án phạt hồi tố, thay vào đó là cấm họ dự kỳ giải tiếp theo".

Trong khi đó, Malaysia bị phát hiện khi giải đấu đang diễn ra. "Điều đó có nghĩa là bất kỳ hình thức xử phạt nào cũng có thể được áp dụng ngay lập tức", vị Tổng thư ký AFC nói thêm.

Theo quy định, các án phạt AFC có thể áp dụng là xử thua 0-3 đối với các đội bóng sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu theo điều 25, phạt cầu thủ và liên đoàn thành viên tối thiểu 1.000 USD theo điều 56. Án phạt này tương tự quyết định của FIFA xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, vào tháng 12/2025.

Tính từ khi điều tra đến khi có án phạt cuối cùng, FIFA và AFC mất khoảng 12 tháng với vụ việc của Timor Leste. Trong khi đó, vụ của Malaysia đã bước sang tháng thứ tám.

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 1 năm vì gian lận nhập tịch.

Sau khi CAS đưa ra phán quyết sơ bộ vào ngày 5/3, Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC đã chính thức bắt đầu quá trình xử lý. Đầu tiên, họ cho FAM giải trình trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Sau đó, Ủy ban họp đánh giá trước khi ra phán quyết cuối cùng, với hồ sơ đã có sẵn từ FIFA và CAS. Nếu cảm thấy án phạt không hợp lý, FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại AFC rồi CAS.

Tổng thư ký Windsor John mong muốn tất cả các bên liên quan không lan truyền thông tin sai lệch. Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC không thể hành động vượt quá thẩm quyền được giao để hạn chế tối đa việc bị khiếu nại.

"Vụ việc này không thể xem nhẹ, nhưng cần đánh giá sự thật. Ủy ban có quyền lực, nhưng nằm trong giới hạn quy định kỷ luật AFC", ông Windsor cho hay. "Tôi hy vọng sự việc được giải quyết càng sớm càng tốt, vì đã kéo dài nhiều tháng".

Bên cạnh đó, 20 chuyên gia từ AFC và FIFA đã bắt đầu quá trình thanh tra toàn diện các hoạt động của FAM từ tháng 2. Khoảng 100 hồ sơ ở nhiều bộ phận khác nhau đã được lập. Mục tiêu là hoàn thành báo cáo thanh tra và tổ chức đại hội bất thường của FAM trước khi World Cup 2026 diễn ra. Bên cạnh đó, nếu phát hiện sai phạm, các cá nhân liên quan sẽ bị AFC xem xét kỷ luật.

Hiếu Lương