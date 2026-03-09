AFC không hủy trận Việt Nam gặp Malaysia

MalaysiaTrận đấu thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 vẫn diễn ra, bất chấp phán quyết mới nhất từ Tòa Trọng tài Thể thao.

Phán quyết vào ngày 5/3 của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) khẳng định Malaysia vi phạm quy định nhập tịch cầu thủ. Họ nhiều khả năng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua hai trận vì sử dụng các cầu thủ không đủ tư cách trong trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 – giải thuộc quản lý của AFC, diễn ra trong năm 2025.

Nếu điều này xảy ra, Việt Nam mặc nhiên đứng đầu bảng F. Điều này đưa đến các thông tin về việc hủy bỏ trận đấu lượt về trên sân của Việt Nam vào cuối tháng 3.

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á Datuk Seri Windsor Paul. Ảnh: Bola

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul bác bỏ khả năng này. "Các trận đấu phải được diễn ra. Đây là những trận đấu theo hợp đồng, mang tính thương mại và không nên bị hủy bỏ trừ phi vi phạm lợi ích quốc gia", ông Windsor Paul nói ngày 9/3. "Việt Nam và Malaysia đều có những nghĩa vụ thương mại cần hoàn thành. Các trận đấu cũng quan trọng cho các bảng thứ bậc. 'Hủy bỏ' không bao giờ là một từ tốt đẹp trong bóng đá".

Xét theo vi phạm của Malaysia, người phát ngôn của AFC cũng khẳng định liên đoàn không tự ý đưa ra bất kỳ lệnh đình chỉ nào do dựa vào các quy định kỷ luật. Phía có đủ thẩm quyền để đưa ra án phạt kiểu này là FIFA. "Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC vẫn được trao quyền quyết định vượt ra ngoài các quy định", ông Windsor nói thêm.

Hồi tháng 9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Điều này này khiến FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng), mỗi cầu thủ liên quan là 2.000 franc và bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Sau khi kháng cáo bất thành ở cấp FIFA, Malaysia nộp đơn lên CAS nhưng cũng không thay đổi được nhiều. Theo phán quyết sơ bộ cách đây bốn ngày, Tòa giữ nguyên hầu hết các quyết định xử phạt của FIFA dành cho FAM và chỉ giảm nhẹ án cấm 12 tháng cho cầu thủ, khi thu hẹp phạm vi xuống các trận đấu chính thức.

Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Hiện, Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC đã bắt đầu quá trình xử lý vụ việc. "Chúng tôi đã xác định được các quy định bị vi phạm và yêu cầu FAM phản hồi", Tổng thư ký Windsor Paul cho hay. "Dự kiến kết quả sẽ có trong vòng 7 đến 10 ngày tới".

Theo quy định, các án phạt AFC có thể áp dụng là xử thua 0-3 đối với những đội bóng sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu theo điều 25, phạt cầu thủ và liên đoàn thành viên tối thiểu 1.000 USD theo điều 56. Án phạt này tương tự quyết định của FIFA xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, vào tháng 12/2025.

Trong các thông cáo chính thức, FAM vẫn không phục phán quyết của CAS. Chiều nay, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend tiếp tục bày tỏ sự thất vọng, tin rằng có đủ cơ sở để Tòa đưa ra quyết định khác, sau những lập luận được Malaysia trình bày cùng "sự chuyên nghiệp và liêm chính của các cầu thủ trong suốt thời gian qua".

"Các hình phạt áp đặt lên các cầu thủ vẫn còn quá nặng và không tương xứng khi so sánh với một số án lệ", Rob Friend cho biết. "Đây là giai đoạn khó khăn với cầu thủ và CLB. Trách nhiệm của chúng tôi là kiên định đứng sau họ, tập trung vào trận gặp Việt Nam và đảm bảo bóng đá Malaysia sẽ mạnh mẽ và đoàn kết hơn sau vụ việc này".

Hiếu Lương (theo The Star)