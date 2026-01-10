AF Hanoi giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF trong chương trình xuân 2026

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF Hanoi) triển khai chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026" - giảm 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), từ ngày 8/1 đến 8/3.

Cùng với giảm chi phí, chương trình còn bao làm việc xuyên Tết Nguyên Đán Bình Ngọ 2026 để phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất cũng như chu trình thực hiện IVF không bị gián đoạn.

Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố thời gian và tinh thần, chi phí vẫn là một trong những áp lực lớn đối với nhiều gia đình điều trị hiếm muộn. Trong hành trình IVF, ngoài chi phí thuốc, phần kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (vốn đòi hỏi công nghệ cao, phòng lab chuyên sâu và đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm) thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí điều trị.

Nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với các gia đình hiếm muộn, chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026" áp dụng cho tất cả bệnh nhân thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn. Người bệnh được hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, một trong những hạng mục quan trọng của quá trình IVF, giúp việc tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại trở nên khả thi và phù hợp hơn.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (trái) thực hiện thủ thuật chọc hút noãn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn bệnh viện cho biết, điều trị hiếm muộn và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm là cả một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, niềm tin, sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và người bệnh. Mỗi gia đình đến với bệnh viện đều mang theo những câu chuyện rất riêng, có hy vọng, có lo âu và có cả những nỗi buồn từ những lần chưa thành công. "Vì vậy, điều quan trọng hơn cả là sự cam kết đồng hành lâu dài. Bệnh viện không chỉ hỗ trợ về chi phí, mà còn đồng hành các cặp vợ chồng bằng chuyên môn vững vàng, quy trình điều trị chuẩn mực và sự tận tâm trong từng giai đoạn", bác sĩ Hiền nói và bổ sung, chương trình giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF nhằm giúp bệnh nhân giảm bớt áp lực ban đầu, tiếp cận điều trị sớm hơn, trong bối cảnh nhiều gia đình vẫn đang gặp rào cản vì gánh nặng tài chính.

Cùng với việc giảm chi phí, chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026" còn là lời cam kết của bệnh viện về làm việc xuyên Tết Nguyên Đán Bình Ngọ. Trong hỗ trợ sinh sản, có những giai đoạn người bệnh không thể chủ động lựa chọn thời điểm. Nhiều trường hợp đang ở giữa phác đồ điều trị, chỉ một khoảng ngắt quãng cũng có thể ảnh hưởng đến sự tiếp nối của cả hành trình. Vì vậy, duy trì hoạt động chuyên môn ổn định trong giai đoạn đầu năm được xem là yếu tố quan trọng, giúp người bệnh yên tâm điều trị đúng tiến trình đã được xây dựng.

TS.BS Bùi Thị Phương Hoa, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026" được triển khai nhằm tạo điều kiện để các gia đình hiếm muộn tiếp tục điều trị trong bối cảnh phù hợp, với sự theo dõi đầy đủ về chuyên môn trong từng giai đoạn, nhất là các trường hợp đang kích thích buồng trứng, chuẩn bị niêm mạc hoặc chờ chuyển phôi.

Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn gia đình hiếm muộn trong và ngoài nước. Song song với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, kiên định với triết lý hoạt động "phụng sự từ tâm", lấy người bệnh làm trung tâm, theo đuổi sứ mệnh "kết nối yêu thương - ươm mầm hạnh phúc" cho các gia đình hiếm muộn.

Kim Anh