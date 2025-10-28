aespa mang 'vũ trụ ảo' đến sân khấu 8Wonder Winter 2025

Nhóm nhạc nữ đến từ Hàn Quốc sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc kết hợp hình ảnh công nghệ kể một câu chuyện xuyên suốt tại đại nhạc hội tối 6/12 tới.

Đại diện ban tổ chức cho biết các cô gái nhóm aespa sẽ tạo ra một "bữa tiệc" thị giác kết hợp giữa ánh sáng, đồ họa 3D, hiệu ứng AR và XR. Điểm nhấn là aespa sẽ kết hợp với các "thành viên ảo" của nhóm, tạo thành một "sân khấu metaverse" (vũ trụ ảo). Ngoài các bản hit như Next Level, Savage, Drama hay Armageddon, fan còn được chứng kiến hình ảnh của họ ở tương lai, nơi thời trang, công nghệ và bản sắc hòa quyện thành một phong cách "cyber-futuristic" đậm dấu ấn riêng của nhóm.

Nhóm nhạc Hàn Quốc aespa. Ảnh: BTC

"Sự xuất hiện của aespa cũng cho thấy tầm nhìn tiên phong của Vingroup và 8Wonder khi mang những xu hướng giải trí toàn cầu đến gần hơn với khán giả Việt", đại diện ban tổ chức nói. "8Wonder Winter 202 sẽ trở thành nơi khởi đầu cho một trải nghiệm thật mà ảo chưa từng có trong lịch sử K-pop tại Việt Nam".

Từ khi ra mắt năm 2020, aespa đã mang đến một mô hình nhóm nhạc chưa từng có: vừa có thành viên thật, vừa có bản thể ảo. Tên gọi "aespa" được ghép từ hai phần chính: "ae" trong "Avatar X Experience" (trải nghiệm Avatar X) và "aspect" (khía cạnh, mặt khác). Tên nhóm có nghĩa "gặp gỡ một avatar khác của bản thân để cùng trải nghiệm một thế giới mới".

Bốn cô gái Karina, Winter, Giselle và NingNing không chỉ hoạt động trên sân khấu, mà còn đồng hành cùng bốn "ae-avatar" trong một thế giới ảo mang tên Kwangya, nơi con người và công nghệ hòa làm một. Thế giới này được xây dựng xuyên suốt các sản phẩm âm nhạc của nhóm, được kết nối bởi hệ thống "SYNK", cầu nối giữa người thật và avatar.

Mỗi lần aespa trở lại, họ lại mở rộng thêm những mảnh ghép của vũ trụ đó, biến âm nhạc trở thành hành trình kể chuyện liền mạch. Từ âm nhạc, thời trang đến sân khấu, mọi thứ đều được tạo dựng như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ý tưởng này trở thành yếu tố khiến nhóm trở nên khác biệt trong K-pop: phong cách lạnh lùng, bí ẩn và đậm hơi thở công nghệ, hướng đến việc chinh phục người nghe bằng trải nghiệm đa giác quan.

Trong Next Level, Karina hóa thân như một nhân vật AI, còn Savage đưa nhóm vào thế giới ảo, đối đầu quái vật Black Mamba. Đến Armageddon, aespa tái khẳng định bản sắc với phong cách nổi loạn xen lẫn hơi thở tương lai.

Các thành viên aespa. Ảnh: BTC

Từng sản phẩm đều được xây dựng như một chương phim, với bối cảnh, nhân vật, diễn tiến và điểm cao trào. aespa đã đưa khán giả đến với một hình thái mới của K-pop: nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và công nghệ, giữa thực và ảo, giữa biểu diễn và kể chuyện dần mờ đi.

8Wonder Winter 2025 - Symphony of Stars diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, do Vingroup tổ chức. Sự kiện quy tụ dàn sao quốc tế với những cái tên như Alicia Keys, Dimash, aespa cùng ca sĩ Việt Nam là Văn Mai Hương, Hieuthuhai cùng nhóm Maydays. Đây là mùa thứ 5 của chuỗi lễ hội âm nhạc 8Wonder, tiếp tục mang nghệ sĩ âm nhạc thế giới đến Việt Nam và kiến tạo đêm đại tiệc nghệ thuật đẳng cấp.

Yên Chi