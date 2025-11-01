AeonMall Việt Nam tổ chức cuộc thi về phục vụ khách hàng

Cuộc thi nhập vai Role Play Contest lần thứ 6 do AeonMall Việt Nam tổ chức quy tụ nhân viên toàn quốc, cùng thể hiện kỹ năng, tinh thần phục vụ kiểu Nhật.

Role Play Contest là sân chơi thường niên dành cho nhân viên các gian hàng trong hệ thống trung tâm thương mại Aeon Mall, tổ chức từ năm 2018 nhằm tôn vinh tinh thần "khách hàng là trung tâm". Mỗi mùa thi là hành trình tìm kiếm và lan tỏa những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực bán hàng, nơi chất lượng con người và dịch vụ được nâng cao qua từng trải nghiệm thực tế. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/11.

Năm nay, hơn 800 thí sinh đến từ 7 trung tâm thương mại Aeon Mall toàn quốc đã tranh tài qua hai vòng thi kéo dài suốt hai tháng. 14 gương mặt tiêu biểu được chọn vào vòng chung kết. Đặc biệt, lần đầu tiên cuộc thi có sự tham gia của 18 gian hàng đến từ Aeon Mall Huế, được kỳ vọng mang đến sắc màu riêng của vùng đất cố đô.

Theo đại diện AeonMall Việt Nam, cuộc thi được ví như "lớp học đặc biệt" của những người làm dịch vụ. Trên sân khấu, các thí sinh nhập vai nhân viên bán hàng, đối diện với những tình huống thực tế được tái hiện sinh động bởi các diễn viên đóng vai khách hàng. Mỗi phần thi đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt, giao tiếp khéo léo và khả năng xử lý tình huống hiệu quả - những yếu tố làm nên sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng.

Các thí sinh hóa thân thành nhân viên bán hàng, linh hoạt xử lý những tình huống giả định thực tế ngay trên sân khấu. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Thông qua cuộc thi, nhân viên có cơ hội học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cùng lan tỏa tinh thần tận tâm đặc trưng của Aeon Mall. Song song đó, các trung tâm thương mại trong hệ thống cũng trực tiếp tham gia huấn luyện cùng đội ngũ chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam, thể hiện cam kết phát triển bền vững, chuyên nghiệp hóa đội ngũ phục vụ.

Khán giả có thể tham gia bình chọn trực tiếp cho danh hiệu "Thí sinh được yêu thích nhất" thông qua mạng xã hội. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 160 triệu đồng, trong đó giải nhất gồm 25 triệu đồng tiền mặt và quà tặng hiện vật trị giá tương đương.

Cuộc thi tổ chức trong bối cảnh ngành dịch vụ toàn cầu chuyển dịch theo xu hướng "Human Experience" (tạm dịch: lấy cảm xúc con người làm trọng tâm). Hơn 10 năm qua, thương hiệu bán lẻ từ Nhật Bản không ngừng kiến tạo không gian mua sắm thân thiện, giúp khách hàng có nơi thư giãn, yên tâm mua sắm.

"Role Play Contest chính là minh chứng cho hành trình Aeon Mall và các đối tác cùng kiến tạo tiêu chuẩn dịch vụ đồng nhất, lan tỏa giá trị 'Chạm nhịp trái tim - Chia sẻ nụ cười' đến gian hàng và khách hàng", đại diện AeonMall Việt Nam nói.

Vòng chung kết diễn ra ngày 5/11 tại Aeon Mall Tân Phú Celadon được kỳ vọng mang đến không khí sôi động, nơi tinh thần phục vụ tận tâm và niềm vui nghề dịch vụ được tỏa sáng.

