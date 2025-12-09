Aeon Việt Nam trong top 3 doanh nghiệp bền vững

Aeon Việt Nam 3 năm liên tiếp nằm trong "Top 3 doanh nghiệp bền vững ngành thương mại – dịch vụ" nhờ nâng cao quản trị doanh nghiệp và các sáng kiến bảo vệ môi trường.

Lễ công bố "Doanh nghiệp bền vững Việt Nam" (CSI) 2025) vừa diễn ra vào chiều 5/12, tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

Dựa trên kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số CSI 2025, Aeon Việt Nam được vinh danh trong "Top 3 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ" năm thứ ba liên tiếp. Thành tích này chứng minh cho sự nỗ lực của Aeon trong việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường và đẩy mạnh cam kết phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội toàn diện.

Đại diện Aeon Việt Nam (đứng vị trí thứ 3 từ trái sang phải) nhận giải thưởng. Ảnh: Aeon Việt Nam

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết chiến lược phát triển bền vững của công ty được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: kinh tế, môi trường và xã hội. Đối với trụ cột kinh tế, doanh nghiệp đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp địa phương, mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt, phát triển các dòng sản phẩm nhãn hàng riêng và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Mục tiêu này được thực hiện thông qua các hoạt động như: chia sẻ tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hàng hóa của Aeon; xúc tiến giao thương - kết nối cung cầu; mở rộng cơ hội tiếp cận, giới thiệu hàng hóa đến với khách hàng; và tìm kiếm, hợp tác với các nhà cung cấp để phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng của Aeon.

"Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm" và "Chương trình tuần lễ kết nối giao thương" được tổ chức lần đầu tiên tại Aeon Bình Tân, từ ngày 04/12 đến 7/12. Ảnh: Aeon Việt Nam

Bên cạnh đó, với vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, Aeon Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình hướng đến tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường xung quanh từ hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, hướng đến 80% giao dịch từ chối túi ni-lông dùng một lần vào năm 2030. Đồng thời, Aeon tập trung vào kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững thông qua các chương trình giáo dục về môi trường. Bảo tồn đa dạng sinh học địa phương cũng là một trong những hoạt động trọng tâm mà Aeon Việt Nam hướng đến.

Tiếp nối trụ cột phát triển môi trường bền vững, tại trụ cột xã hội, công ty tập trung vào 4 mục tiêu: nuôi dưỡng thế hệ trẻ; phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần; khắc phục hậu quả thiên tai; và thúc đẩy đa dạng - công bằng - hòa nhập (D.E.I).

Chia sẻ về chiến lược trong thời gian tới, đại diện Aeon Việt Nam cho biết doanh nghiệp cam kết tiếp tục lan tỏa tinh thần phát triển bền vững tới các đối tác và cộng đồng. Qua đó, đơn vị có thể tạo động lực để xây dựng hệ sinh thái kinh doanh hài hòa, cân bằng giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Trong năm 2025, chương trình "Aeon Cheers Club" (Tiểu đội bền vững) của Aeon Việt Nam được mở rộng ra 3 miền và ghi nhận số lượng học sinh tham gia tăng gấp 3 lần chỉ sau 2 năm. Ảnh: Aeon Việt Nam

Lễ công bố "Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam" là một sự kiện thường niên, diễn ra trong 10 năm liên tiếp, được triển khai theo nghị quyết của Văn phòng Chính phủ. Chương trình ngày càng khẳng định được giá trị của Bộ chỉ số CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, CSI 2025 gồm 145 chỉ số. Trong đó, các chỉ số được chia ra hai cấp độ là cơ bản và nâng cao. Cụ thể, chỉ số cơ bản bao gồm các chỉ số C (Core) chiếm 60% và các chỉ số nâng cao (A - Advance) chiếm 40%. Bên cạnh đó, bộ chỉ số CSI 2025 được cập nhật, điều chỉnh theo các yêu cầu tuân thủ của các chính sách, pháp luật Việt Nam năm 2025, và các yêu cầu báo cáo bền vững theo các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế mới đã được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam, tích hợp yêu cầu các yếu tố môi trường – xã hội và quản trị (E-S-G).

(Nguồn: Aeon Mall Việt Nam)