AEON Việt Nam triển khai kế hoạch phản ứng nhanh phòng dịch

AEON Việt Nam cấp tốc khử khuẩn diện rộng, thiết lập quy trình đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng trên toàn hệ thống.

Ngày 13/8, trung tâm mua sắm AEON Bình Tân đã hoàn tất quy trình khử khuẩn liên tục trong 14 ngày với tần suất hai lần mỗi ngày. Trung tâm mua sắm AEON - Tân Phú Celadon cũng đã chủ động khử khuẩn khu vực trung tâm và nhà hàng trong đêm 2/8 . Toàn bộ trung tâm mua sắm của doanh nghiệp này đã hoàn tất đầy đủ biện pháp phòng chống Covid-19 được yêu cầu, đủ điều kiện hoạt động bình thường để phục vụ khách hàng, theo đại diện AEON Việt Nam.

"Đến cuối ngày 14/8 vừa qua, những nhân viên tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 đã kết thúc cách ly theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng, để trở lại làm việc bình thường", đại diện AEON Việt Nam nói.

AEON Bình Tân triển khai khử khuẩn toàn khu từ 31/7 với tần suất hai lần mỗi ngày.

Đại diện doanh nghiệp này cũng cho biết, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời có những biện pháp mạnh, phản ứng nhanh nhằm bảo vệ sức khỏe khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên. Mục tiêu mang đến không gian mua sắm an toàn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Vừa qua, AEON Bình Tân đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) tổ chức tư vấn phòng chống Covid-19, hướng dẫn rửa tay đúng cách và phát 2.500 khẩu trang miễn phí cho khách hàng tại trung tâm.

AEON Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường Bình Trị Đông B tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19 hôm 5/8.

Đây là hoạt động nhằm bảo vệ sức khỏe và góp phần đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp phòng dịch hàng ngày tại trung tâm mua sắm. Hoạt động này thể hiện sự cam kết và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn và mang lại sự an tâm, tin cậy cũng như đồng hành cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh.

Từ đầu tháng 2, AEON Việt Nam duy trì các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống lây nhiễm tại tất cả trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị và các cửa hàng chuyên doanh cũng như khu vực văn phòng làm việc trên toàn quốc. Cụ thể, tại các trung tâm mua sắm, doanh nghiệp này triển khai biện pháp tách biệt lối vào, lối ra cho khách hàng, thực hiện giãn cách cự ly tại các quầy thu ngân để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Nhân viên, đối tác và khách hàng đều được yêu cầu đảm bảo khoảng cách an toàn, hạn chế rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Đồng thời đơn vị tăng số lượng bình dung dịch sát khuẩn tại các cửa ra vào, tăng tần suất vệ sinh và sát khuẩn phòng dịch, nhất là tại các vị trí và đồ vật nhiều người tiếp xúc như xe đẩy, rổ mua hàng, tay cầm thang cuốn, nhà vệ sinh... Các trung tâm cũng trang bị màn ngăn giọt bắn giữa nhân viên thu ngân, nhân viên quầy dịch vụ khách hàng và khách hàng.

Tất cả nhân viên AEON Việt Nam được yêu cầu luôn đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt mỗi ngày tại lối vào. Tất cả nhân viên khai báo y tế nếu có lịch trình di chuyển công tác để chủ động kiểm soát thông tin và chuẩn bị ứng phó kịp thời.

"Với việc tuân thủ nghiêm quy định, chủ động phòng dịch, cùng trách nhiệm và sự chủ động, tích cực, phản ứng nhanh trong mọi tình huống, chúng tôi kỳ vọng duy trì, đảm bảo mọi điều kiện an toàn để đem đến những trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và an tâm nhất cho khách hàng", đại diện AEON Việt Nam nói.

Minh Anh