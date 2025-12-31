Aeon Việt Nam tăng tuyển dụng cho năm 2026

Doanh nghiệp dự kiến tuyển thêm hơn 3.000 nhân sự trong năm 2026, nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng toàn quốc, chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng đến 2030.

Đại diện Việt Nam cho biết hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng gấp ba lần quy mô hiện tại vào năm 2030. Đơn vị nhận định, giai đoạn tới, thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh, tạo động lực cho tiêu dùng và mở rộng nhu cầu lao động trong ngành. Theo chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 11-11,5% mỗi năm giai đoạn 2025-2030. GDP bình quân đầu người của Việt Nam cũng dự kiến vượt mốc 5.000 USD vào năm 2026.

Aeon Việt Nam cho biết những con số này phản ánh sự cải thiện về thu nhập và mức sống. "Các yếu tố này được kỳ vọng thúc đẩy sức mua, đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân lực trong lĩnh vực bán lẻ - ngành có quy mô lao động lớn và tốc độ mở rộng nhanh", đại diện Aeon Mall nhận định.

Theo báo cáo Anphabe 2025, cạnh tranh nhân sự trong ngành bán lẻ không chỉ xoay quanh lương thưởng mà còn tập trung vào các giá trị bền vững hơn như cân bằng công việc - cuộc sống, sự ổn định nghề nghiệp và cơ hội phát triển dài hạn.

Tập đoàn Aeon xem Việt Nam là thị trường trọng điểm chiến lược bên cạnh Nhật Bản. Với mục tiêu mở rộng quy mô, Aeon đang đẩy mạnh kế hoạch tăng tốc phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn quốc. Chiến lược này thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn, đồng thời mở ra hàng nghìn cơ hội thăng tiến cho đội ngũ nội bộ và nhiều vị trí hấp dẫn cho ứng viên mới, tạo nền tảng nhân lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cụ thể, Aeon triển khai chiến lược phát triển song song theo hai hướng: chiều dọc và chiều ngang. Ở chiều dọc, doanh nghiệp tập trung cải tiến chuỗi cung ứng để duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn Aeon với mức giá hợp lý, đồng thời phát triển các nhãn hàng riêng như Topvalu và Home Coordy nhằm hiện thực hóa giá trị cốt lõi về chất lượng. Ở chiều ngang, Aeon Việt Nam tăng tốc mở rộng hệ thống với đa dạng mô hình, từ siêu thị, trung tâm bách hóa tổng hợp đến trung tâm thương mại, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện ích và đa dạng hơn cho người tiêu dùng.

Trong năm 2025, Aeon Việt Nam đã mở mới nhiều điểm bán tại Đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Nam, đồng thời tổ chức ba Ngày hội tuyển dụng lớn cho Aeon Tân An, Aeon Văn Giang và Aeon Bình Dương Midori Park, cùng nhiều hoạt động tuyển dụng tập trung khác. Các chương trình thu hút hàng chục nghìn ứng viên tham dự, thể hiện sức hút của thương hiệu trên thị trường lao động.

Với định hướng "Nuôi dưỡng chất riêng - Sự nghiệp tỏa sắc", Aeon Việt Nam chú trọng xây dựng môi trường làm việc dựa trên ba trụ cột: cá nhân phát triển sự nghiệp bền vững, văn hóa làm việc bền vững và doanh nghiệp phát triển bền vững. Aeon

Chiến lược nhân sự của Aeon Việt Nam được xây dựng song hành cùng chiến lược phát triển kinh doanh, tập trung kiến tạo lộ trình "Phát triển sự nghiệp bền vững" và trao quyền cho nhân viên làm chủ hành trình nghề nghiệp. Doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy "Văn hóa làm việc bền vững", giúp nhân viên phát huy tiềm năng, phát triển năng lực và giá trị bản thân, hình thành đội ngũ nhân sự vững mạnh đồng hành cùng Aeon trên chặng đường dài.

