AEON Việt Nam ra mắt mô hình siêu thị tinh gọn tại Bình Dương

AEON Bình Dương New City tại Trung tâm Mua sắm SORA Gardens SC, thành phố mới Bình Dương ra mắt ngày 26/7.

Mô hình tại Bình Dương có diện tích 5.000 m2 bao gồm siêu thị, khu ẩm thực tự chọn Delica và cửa hàng chuyên doanh chăm sóc sức khỏe sắc đẹp Glam Beautique. Trước đó, thương hiệu lần đầu cho ra mắt mô hình trên tại Việt Nam với siêu thị AEON The Nine vào năm 2022 ở Hà Nội.

Ông Furusawa Yasuyuki - Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp ra mắt mô hình siêu thị tinh gọn ở khu vực phía Nam. "Chúng tôi chọn thành phố mới Bình Dương vì nhận thấy khu vực này có tiềm năng kinh tế, và dân cư sẽ phát triển đông đúc trong thời gian tới", ông nói.

Lễ khai trương AEON Bình Dương New city ngày 26/7. Ảnh: AEON Việt Nam

Siêu thị hướng đến mục tiêu nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương bằng việc cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng, cùng các tiện ích trải nghiệm hỗ trợ khách hàng mua sắm nhanh chóng và thuận tiện hơn. Song song đó, khách hàng có thể cùng gia đình và bạn bè thoải mái tìm đến đây để thư giãn vui chơi vào những dịp cuối tuần.

Tại khu ẩm thực Delica với diện tích hơn 710 m2 cùng sức chứa 90 chỗ ngồi, khách hàng được thưởng thức đa dạng món ăn chế biến sẵn (ready to eat). Ngoài ra, trải nghiệm ăn uống cũng trở nên trọn vẹn hơn với mô hình bếp sản xuất tập trung ở Delica và Bakery. Nơi đây sẽ là lựa chọn để gia đình và bạn bè tụ họp, gặp gỡ nhau, nhất là dịp cuối tuần.

Glam Beautique là điểm mua sắm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh: AEON Việt Nam

Không chỉ chuyên phục vụ món sushi mang hương vị đậm nét văn hóa Nhật Bản, những loại đặc sản đến từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc... cũng được bày bán phục vụ khách hàng. Người tiêu dùng sau khi mua sắm có thể dừng chân nghỉ và thưởng thức các loại trà, cà phê, bánh ngọt... tại Barista Jeans.

Ngoài khu vực ăn uống và vui chơi, AEON Bình Dương New city còn có khu vực siêu thị, đáp ứng nhu cầu mua sắm của đông đúc cư dân và gia đình trẻ tại địa phương. Nơi đây cung cấp thực phẩm tươi sống, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chế biến sẵn (Ready to eat), sơ chế sẵn (Ready to cook), sản phẩm đông lạnh...

Quầy bán các mặt hàng sơ chế sẵn (Ready-to-cook). Ảnh: AEON Việt Nam

Tại siêu thị, khách hàng còn có cơ hội mua sắm sản phẩm từ nhãn hàng riêng của AEON như Topvalu, đồ gia dụng từ Hóme Cóordy với chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản. Siêu thị cũng cung cấp đa dạng các loại sữa đến từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng; sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; sản phẩm dinh dưỡng ăn dặm dành cho bé từ 4 tháng tuổi như các loại bánh, bột ăn dặm, nước ép, rong biển, ruốc, mì, nui, gia vị...

Thích nghi với thời đại công nghệ số và xu hướng tương lai, AEON Bình Dương New city đồng thời tích hợp các giải pháp 4.0 vào dịch vụ như: tủ chứa đồ thông minh, máy chọn món tự động, quầy thanh toán bán tự động.

Quầy Topvalu - nhãn hàng riêng của AEON cung cấp các sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản. Ảnh: AEON Việt Nam

Mô hình siêu thị tinh gọn của AEON Việt Nam không nằm trong các trung tâm mua sắm (shopping mall) của AEON mà được đặt trong các trung tâm mua sắm của đối tác, linh hoạt về quy mô từ 1.000 đến 5.000 m2 phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của khách hàng tại từng địa phương.

Đại diện thương hiệu cho biết, mô hình này sau lần đầu ra mắt ở khu vực phía Bắc đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ khách hàng. Theo đó, sự xuất hiện của hệ thống tại Bình Dương được kỳ vọng mang lại không gian mua sắm hiện đại và nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng địa phương trong tương lai. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục khai trương siêu thị tinh gọn đầu tiên tại khu vực TP HCM vào đầu năm 2024.

Đáp ứng nhu cầu lựa chọn mua sắm tại các địa điểm gần nhà của người tiêu dùng, các nhà bán lẻ tích cực điều chỉnh nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng. Tập đoàn bán lẻ AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai, chỉ sau nước sở tại là Nhật Bản, để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh. Tại mỗi nơi thương hiệu hiện diện, nhà bán lẻ cam kết không ngừng phục vụ khách hàng tốt nhất, đồng thời góp phần phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam và tăng trường kinh tế xã hội của cộng đồng địa phương.

Trong năm 2023, AEON Việt Nam đẩy mạnh các chiến lược đầu tư chọn lọc. Khai trương mô hình bán lẻ mới tại miền Nam là một trong các trọng tâm của doanh nghiệp.

(Nguồn: AEON Việt Nam)