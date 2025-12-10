Aeon Việt Nam phát triển cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ

Aeon tuyển dụng hàng nghìn nhân sự, triển khai chính sách đào tạo thúc đẩy văn hóa học tập, phát triển văn hóa khai vấn (coaching), với mục tiêu tăng quy mô gấp ba lần vào năm 2030.

Tại bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm 2025, Aeon Việt Nam là nhà bán lẻ duy nhất lọt Top 10, đồng thời giữ vững vị trí đứng đầu ngành bán lẻ - bán sỉ - thương mại ba năm liên tiếp. Cùng với danh hiệu Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam, doanh nghiệp khẳng định vị thế "bến đỗ lý tưởng" cho thế hệ trẻ phát triển bản thân.

Aeon Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng tại lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025". Ảnh: Aeon Việt Nam

Nhà tuyển dụng cung cấp hàng nghìn cơ hội việc làm

Ngành bán lẻ nước ta tăng trưởng 9-10% trong giai đoạn 2024-2025 (theo số liệu của Bộ Công thương) kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân sự trẻ. Tại Aeon Việt Nam, cơ hội dành cho các bạn trẻ cũng mở rộng hơn bao giờ hết khi công ty đặt mục tiêu tăng quy mô gấp ba lần vào năm 2030. Chiến lược này đồng nghĩa với hàng nghìn cơ hội việc làm mới và lộ trình thăng tiến cho cả nhân tài nội bộ lẫn ứng viên bên ngoài.

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết, các chỉ số thương hiệu tuyển dụng của hệ thống bán lẻ này cao hơn trung bình ngành. Tỷ lệ người lao động cân nhắc ứng tuyển và xem đây là nơi làm việc lý tưởng cao gấp 3-4 lần mức trung bình.

"Trường học" thực chiến với mô hình đào tạo toàn diện

Trong nhiều năm qua, Aeon Việt Nam đều giữ quan điểm "con người chính là yếu tố hiện thực hóa chiến lược kinh doanh". Vì vậy chiến lược nhân sự phải được xây dựng đồng bộ với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Tại đây, việc phát triển con người không dừng lại ở đào tạo kỹ năng đơn thuần mà còn là xây dựng nền tảng toàn diện để mỗi nhân viên có thể chủ động làm chủ hành trình phát triển bản thân. Nền tảng này được thiết lập thông qua hai trụ cột chính: mô hình phát triển "kiềng ba chân" và chính sách đào tạo thúc đẩy văn hóa học tập.

Trong đó, mô hình "kiềng ba chân" lại xoay quanh ba trụ cột: Đối tác nhân sự (HRBP) - những đối tác chiến lược của kinh doanh, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và kế thừa phù hợp với từng lĩnh vực; Bộ phận Skill Development - đào tạo kỹ năng và tay nghề thực chiến; và Học viện Aeon (Aeon Academy) - nơi tổng hợp hệ thống phát triển toàn diện cho đội ngũ nhân sự.

Aeon Việt Nam thường xuyên tổ chức các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn về ngành bán lẻ cho đội ngũ nhân sự. Ảnh: Aeon Việt Nam

Song song đó, doanh nghiệp triển khai hệ thống chính sách đào tạo nhằm thúc đẩy văn hóa học tập. Các chương trình đào tạo tập trung vào nâng cao chất lượng cho ngành bán lẻ, cùng các khóa học nâng cao kỹ năng dành riêng cho cấp quản lý.

Doanh nghiệp còn áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính, tài trợ 50% học phí các khóa đào tạo bên ngoài - bao gồm MBA, tiếng Nhật, tiếng Anh và các khóa kỹ năng cá nhân. Chính sách này nhằm khuyến khích nhân tài nội tại chủ động tìm kiếm các khóa học phù hợp với mục tiêu phát triển cá nhân, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Văn hóa "khai vấn" trao quyền cho người trẻ

Aeon Việt Nam đặt văn hóa khai vấn (coaching) ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển con người, được xây dựng dựa trên triết lý "Lãnh đạo tạo nên lãnh đạo". Văn hóa này nhấn mạnh sự chủ động phát triển cá nhân của mỗi nhân viên và vai trò của các nhà lãnh đạo trong việc cố vấn, truyền cảm hứng và đào tạo thế hệ kế cận. Qua đó, thế hệ trẻ được trao quyền nhiều hơn, được tin tưởng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, và luôn có sự đồng hành của lãnh đạo thông qua các hoạt động khai vấn đa dạng trong suốt quá trình làm việc. Điều này đáp ứng đúng kỳ vọng của Gen Z, Gen Y - những người muốn được trao cơ hội để thể hiện năng lực và xây dựng dấu ấn cá nhân.

Aeon Việt Nam tích hợp văn hóa khai vấn vào chiến lược phát triển nhân tài và tổ chức. Ảnh: Aeon Việt Nam

Song song với việc trao quyền, Aeon Việt Nam cũng duy trì môi trường minh bạch và lắng nghe, nơi đa dạng - bình đẳng - hòa nhập được coi là giá trị nền tảng. Doanh nghiệp thường xuyên công bố thông tin từ Ban Giám đốc, cập nhật chính sách kịp thời và tổ chức khảo sát nội bộ để bảo đảm mọi tiếng nói đều được trân trọng. Chính sự kết hợp giữa trao quyền, khai vấn và thấu hiểu đã tạo nên một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội trở thành "lãnh đạo của chính mình".

Chị Phạm Huệ Mẩn - chuyên viên quản lý vận hành khách thuê Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Tân An chia sẻ: "Điều mình trân quý nhất chính là sự hỗ trợ của các anh chị ở văn phòng và cửa hàng, những người đã giúp mình thấm thía tinh thần hợp tác và cùng nhau trưởng thành"

Hướng tới tương lai, Aeon Việt Nam tiếp tục củng cố định hướng trở thành "Nơi làm việc bền vững", tập trung xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai (Future-Ready Workforce) thông qua trang bị năng lực số, khả năng ứng dụng AI và tư duy đổi mới. Lãnh đạo doanh nghiệp nhận định, đây đều là những yếu tố thiết yếu để thích ứng và dẫn dắt trong bối cảnh ngành bán lẻ đang chuyển mình mạnh mẽ.

(Nguồn: Aeon Việt Nam)