Aeon Việt Nam nhận cú đúp tại HR Asia Award 2025

Aeon Việt Nam 7 năm liền vào Top "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và hai năm liền nhận giải "Môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng, hòa nhập", tại HR Asia Awards.

Hai giải thưởng tại HR Asia Award minh chứng cho chiến lược phát triển nhân sự đúng hướng của Aeon Việt Nam. Đơn vị đặt trọng tâm phát triển nhân tài và xây dựng môi trường làm việc lý tưởng.

Doanh nghiệp triển khai các chương trình như "Best Practices" và "Aeon Future Leader" nhằm trao quyền, khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng, cải tiến quy trình, thử nghiệm sáng kiến mới. Tính đến tháng 7, doanh nghiệp có 226 nhân sự gắn bó trên 10 năm, minh chứng cho môi trường ổn định, bền vững.

Bà Trần Thị Tuyết Trinh, Trưởng phòng Nhân sự của Aeon Việt Nam nhận giải tại HR Asia Award 2025. Ảnh: Aeon Việt Nam

Theo HR Asia 2025, nhân viên Aeon Việt Nam đều đánh giá doanh nghiệp cao hơn mức trung bình ngành, cụ thể tiêu chí khuyến khích học thêm kỹ năng đạt 4,46 điểm (so với 4,06 điểm trung bình ngành) và "công việc có ý nghĩa với mục tiêu tổ chức" đạt 4,40 điểm (so với 4,07). Ông Thái Xa Lem, Phó phòng dự án thực phẩm chế biến sẵn, Khối vận hành chia sẻ, gần 10 năm làm việc tại Aeon giúp anh trải nghiệm nhiều vị trí, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Với cơ cấu nhân sự đa thế hệ gồm 50% thế hệ Y, 46% gen Z và 4% gen X, Aeon Việt Nam chú trọng dung hòa kinh nghiệm, giá trị và phong cách làm việc khác biệt. Gần 200 quản lý thuộc thế hệ Y đảm nhiệm vai trò điều hành, phản ánh năng lực kế thừa. Doanh nghiệp cũng nâng phúc lợi như tăng ngày nghỉ phép, thêm ngày nghỉ hàng tháng, nâng trợ cấp nhà ở cho một số vị trí vận hành.

Môi trường làm việc đa dạng, để các nhân sự ở mọi thế hệ đều có cơ hội phát triển công bằng. Ảnh: Aeon Việt Nam

Bên cạnh đó, văn hóa khai vấn được triển khai sâu rộng, hỗ trợ thế hệ trẻ phát huy quyền tự chủ, đóng góp sáng kiến và rèn sự linh hoạt. Các hoạt động như Career Coaching, tọa đàm "Lãnh đạo thấu cảm", cộng đồng khai vấn nội bộ và mô hình cố vấn chéo giúp kết nối, lan tỏa kinh nghiệm giữa các thế hệ. Sự kiện thường niên "Coaching Festival" trở thành điểm nhấn gắn kết tổ chức.

Hai giải thưởng tại HR Asia Award hai năm liên tiếp khẳng định chiến lược nhân sự của Aeon Việt Nam, coi phát triển nhân tài và môi trường làm việc lý tưởng là trọng tâm song hành cùng kinh doanh, tạo nền tảng cho thành công dài hạn.

Ngày hội tuyển dụng của Aeon Việt Nam thu hút hàng ngàn ứng viên. Ảnh: Aeon Việt Nam

Tập đoàn Aeon xem Việt Nam là thị trường chiến lược bên cạnh Nhật Bản, đặt mục tiêu đến 2030 tăng gấp ba lần quy mô. Doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng trên toàn quốc với nhiều mô hình bán lẻ, duy trì tuyển dụng liên tục, tạo cơ hội phát triển cho nhân sự nội bộ lẫn ứng viên bên ngoài.

HR Asia Award 2025 do tập chí HR Asia tổ chức, ghi nhận nỗ lực cải thiện môi trường làm việc và giữ chân nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp thắng giải đã đáp ứng tốt các tiêu chí về giữ chân nhân sự, tuyển dụng nhân tài công nghệ, môi trường làm việc đa thế hệ, từ đó chọn ra các mô hình và giải pháp có thể nhân rộng.

(Nguồn: Aeon Việt Nam)