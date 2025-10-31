Aeon Việt Nam mở cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên bán lẻ

Aeon Việt Nam tìm kiếm hàng nghìn ứng viên tiềm năng, phát huy năng lực, mở cơ hội thăng tiến cho nhân lực chất lượng cao.

Aeon Việt Nam luôn xem việc phát triển con người là nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Doanh nghiệp đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực. Theo dự báo Modor Intelligence, quy mô ngành bán lẻ Việt Nam năm 2025 ước đạt 270-280 tỷ USD, gần như tăng gấp đôi vào năm 2030.

Tuy nhiên, bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12-15% tổng thị trường, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn, kéo theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao để đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh ngành bán lẻ đòi hỏi cường độ làm việc cao, kỹ năng đa dạng và tinh thần phục vụ tận tâm, Aeon Việt Nam mong muốn thay đổi nhận thức về "nghề bán lẻ", từ công việc vất vả trở thành hành trình phát triển bền vững.

Aeon Việt Nam thường xuyên tổ chức ngày hội tuyển dụng, thu hút hàng trăm ứng viên tham gia ứng tuyển. Ảnh: Aeon Việt Nam

Việt Nam được Aeon xác định là thị trường chiến lược bên cạnh Nhật Bản, với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô gấp ba lần hiện tại. Chiến lược này thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, mở ra hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên mới và cơ hội thăng tiến cho nhân sự nội bộ.

Aeon Việt Nam tập trung đầu tư cho yếu tố con người - nền tảng cốt lõi trong kinh doanh. Dù công nghệ hỗ trợ ngày càng lớn, doanh nghiệp cho rằng yếu tố tạo nên khác biệt trong trải nghiệm khách hàng vẫn đến từ sự tận tâm và tinh thần phục vụ chân thành của mỗi nhân viên. Chính điều đó giúp thương hiệu duy trì vị thế vững chắc trên thị trường bán lẻ nhiều năm qua.

Aeon Việt Nam chú trọng đào tạo tư duy về thái độ tận tâm và tinh thần phục vụ. Ảnh: Aeon Việt Nam

Theo định hướng phát triển, Aeon Việt Nam mang đến hành trình nghề nghiệp bền vững ở ba khía cạnh: thăng tiến công việc, phát triển chuyên môn và nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo - cống hiến cho cộng đồng. Nhân viên có thể lựa chọn lộ trình riêng: hướng tổng quát (Generalist) thông qua luân chuyển nội bộ để trải nghiệm đa lĩnh vực, hoặc hướng chuyên sâu (Professionalist) để phát triển kỹ năng chuyên môn.

Song song, công ty xây dựng hệ thống đào tạo bài bản và văn hóa khai vấn đặc trưng. Aeon Việt Nam xem "đào tạo là phúc lợi bền vững nhất", với nhiều chương trình huấn luyện nổi bật như Retail Trainee, MD Training, cùng các khóa quản lý ở nhiều cấp bậc như Junior Management Program, Basic Management Program hay New Management Program. Doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm quốc tế với các thị trường Nhật Bản, Malaysia và Singapore.

Nhân sự tại công ty thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo. Ảnh: Aeon Việt Nam

Đặc biệt, Aeon Việt Nam hỗ trợ 50% học phí cho các khóa đào tạo bên ngoài như MBA, ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân hoặc chuyên môn nghề nghiệp, khuyến khích tinh thần tự học và phát triển lâu dài. Ngoài ra, chương trình Định hướng nghề nghiệp (Career Navigator/Coach) được triển khai cho cả nhân viên nội bộ lẫn ứng viên tiềm năng, giúp xác định năng lực, xu hướng và định hình lộ trình phù hợp.

Theo Danh Hoàng Yến, Trưởng nhóm quầy cá tại Aeon Tân Phú Celadon, môi trường làm việc tại Aeon tạo nhiều cơ hội để gắn bó và phát triển. "Aeon có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo bài bản và đãi ngộ hấp dẫn, giúp tôi yên tâm cống hiến. Môi trường công bằng, chuyên nghiệp và luôn đổi mới khiến tôi có thêm động lực để phấn đấu mỗi ngày", Yến nói.

Doanh nghiệp thường xuyên tạo điều kiện để nhân sự tham gia các khóa huấn luyện tại nước ngoài. Ảnh: Aeon Việt Nam

Aeon Việt Nam cũng tiên phong trong việc xây dựng văn hóa "khai vấn" nơi người lãnh đạo không chỉ quản lý mà còn khai mở tiềm năng của đội ngũ. Nhờ đó, doanh nghiệp đạt hai giải thưởng quốc tế về văn hóa khai vấn là Marshall Goldsmith Coaching Culture Excellence 2023 và ICF Coaching Impact - Emerging Organization 2024.

Anh Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn Aeon Bình Dương New City cho biết được công ty cử tham gia khóa học về khai vấn chuyên nghiệp cho lãnh đạo. "Khi doanh nghiệp đầu tư vào sự phát triển của mình, tôi cũng thấy có trách nhiệm phải nỗ lực mỗi ngày để đáp lại niềm tin đó", Tùng nói.

Với định hướng "phát triển con người là trọng tâm", Aeon Việt Nam kỳ vọng mang đến công việc ổn định, kiến tạo môi trường làm việc giúp nhân viên được nuôi dưỡng "chất riêng" và tỏa sáng trong sự nghiệp.

(Nguồn: Aeon Việt Nam)