Aeon trồng gần 1.200 cây xanh tại trung tâm thương mại Tân An

Lễ trồng cây tại Aeon Tân An nhằm góp phần tăng mảng xanh, gắn kết cộng đồng và cam kết phát triển bền vững cùng người dân địa phương.

Ngày 9/8, Công ty TNHH Aeon Việt Nam tổ chức lễ trồng cây "Cánh rừng quê hương Aeon" tại Aeon Tân An, TP Tân An, tỉnh Long An. Đây là hoạt động truyền thống tiền khai trương, hướng đến tăng cường sự gắn kết cùng cộng đồng địa phương. Trung tâm thương mại mới sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2025.

Các em học sinh và cư dân trồng cây xung quanh trung tâm thương mại mới. Ảnh: Aeon Việt Nam

Với thông điệp "Chạm dòng Vàm Cỏ - Gieo mầm gắn kết", hoạt động không chỉ góp phần phủ xanh không gian sống mà còn thể hiện cam kết của Aeon trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Tây Ninh. Theo đó, gần 1.200 cây xanh thuộc 21 chủng loại khác nhau được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, được trồng xung quanh trung tâm thương mại, khởi đầu cho cam kết lâu dài của đơn vị tại khu vực.

Đại diện Aeon Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng trồng cây tại Aeon Tân An. Ảnh: Aeon Việt Nam

Bên cạnh đó, Aeon Tân An đang trên lộ trình đạt chứng nhận Lotus hạng Vàng theo Hệ thống Tiêu chí công trình xanh Lotus, được công nhận bởi Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC). Đây sẽ là trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt được chứng chỉ này – minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng vì một tương lai xanh và phát triển bền vững. Tòa nhà đáp ứng các tiêu chí về việc sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, đảm bảo chất lượng không gian sống bên trong, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến môi trường bên ngoài.

"Aeon Tân An hướng tới trở thành một điểm đến không thể thiếu, mang sức sống mới cho sự phát triển thương mại và cộng đồng của thành phố Tân An và tỉnh Tây Ninh", ông Tezuka Daisuke, thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện tập đoàn kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Aeon Tân An hướng tới trở thành trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt chứng nhận Lotus hạng Vàng – chứng nhận công trình xanh của Việt Nam. Ảnh: Aeon Việt Nam

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết trồng cây là một trong những hành động thể hiện rõ triết lý cơ bản của tập đoàn. Đó là theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng, với việc luôn lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi.

Lễ trồng cây nằm trong khuôn khổ chương trình "Cánh rừng quê hương Aeon" - sáng kiến được khởi động từ năm 1991 và hiện trở thành một trong những hoạt động vì môi trường tiêu biểu của tập đoàn. Cụ thể, mỗi khi khai trương một địa điểm kinh doanh mới, doanh nghiệp sẽ tổ chức trồng cây trong khuôn viên nơi đó, cùng với sự tham gia của cư dân địa phương.

Là một hoạt động mang tính truyền thống, sự kiện này luôn được tổ chức với sự đồng hành của cộng đồng và khách hàng tại mỗi địa phương để mỗi cây là một biểu tượng cho cam kết bền chặt của Aeon với thiên nhiên và con người nơi đây. Tính đến tháng 2 năm nay, tổng số lượng cây xanh do tập đoàn trồng trên toàn cầu đã lên tới hơn 12,7 triệu cây, trong đó có hơn 113.000 cây tại Việt Nam.

(Nguồn: Aeon Việt Nam)